中信兄弟阪神日力拚3萬人攻大巨蛋！若破紀錄可望成為中職第一隊
中職中信兄弟本週將在6月13日起，一連三天迎戰樂天桃猿、統一7-ELEVEn獅隊，並將舉行「阪神日」活動，根據球團統計，3天預售票已售出破4.6萬張，週六有機會開放3萬人以上，球團表示，已送出相關申請，若達成3萬人，將成中職第一隊。中職今年首度在大巨蛋比賽後，目前最多觀眾人數是6月1日中信兄弟對味全龍之戰，共29688人，也是中職史上至今最多觀眾人數，本週由中信兄弟在大巨蛋擔任主場，有機會打破這個數字，寫下史上第1場觀戰人數達到3萬人的比賽，中信兄弟與甲子園球場合作共同舉辦「阪神甲子園球場日—100週年大巨蛋特仕版」主題週活動，將於6月15日、16日在台北大巨蛋盛大舉辦，預計將邀請日職阪神虎OB傳奇球星金本知憲、糸井嘉男開球。
記者吳政紘/綜合報導
阪神虎主題週 甲子園播音員來台
今年適逢阪神甲子園球場100週年，中信兄弟也首度將「阪神主題週」活動移師至臺北大巨蛋舉行。球員們也將換上「阪神聯名球衣」，搭配阪神隊歌「六甲颪」進行曲，以及阪神甲子園球場賽事的專屬播報員也會親臨大巨蛋，讓球迷彷彿置身於阪神甲子園球場，帶給球迷最道地的日本看球體驗，讓你不用出國也能體驗日本最古老棒球場的魅力。
中信兄弟與甲子園球場合作共同舉辦「阪神甲子園球場日—100週年大巨蛋特仕版」主題週活動，將於6月15日、16日在台北大巨蛋盛大舉辦。此次，中信兄弟不僅持續與阪神吉祥物攜手合作，更是邀請到兩位阪神OB選手金本知憲以及糸井嘉男擔任開球嘉賓。在甲子園球場播報員的日式播報引領下，在大巨蛋帶給大家沉浸式的日式棒球文化體驗，邀請百萬象迷一起用「六甲颪」席捲大巨蛋。
此外，由於今年中職總教練吹起東洋風，中信兄弟主帥平野惠一也是阪神虎的傳奇球星，他跟金本知憲、糸井嘉男等好交情，也才能夠親自說動這兩位在日職擁有不少紀錄的「鐵人」來台。