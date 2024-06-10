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躲債留陰影？謝金燕罕提兒時經歷　自嘲「沒童年的傢伙」

▲謝金燕在《乘風2024》（又稱《浪姐5》）中自嘲是「沒有童年的傢伙」。（圖／翻攝自乘風2024YouTube）
▲謝金燕在《乘風2024》（又稱《浪姐5》）中自嘲是「沒有童年的傢伙」。（圖／翻攝自乘風2024YouTube）

記者李欣容／綜合報導

謝金燕在大陸競演真人秀《乘風2024》（又稱《浪姐5》）中表現亮眼，展現了穩健台風與舞蹈、歌唱實力，幾次在鏡頭下落淚，讓粉絲看見不同於以往的她，近來她在和其他幾位姐姐搭乘遊覽車時，秀出自己的後背包，自嘲款式像國中生，接著笑吐，「沒有童年的傢伙。」讓陳昊宇聽了忍不住要她別這麼說。

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謝金燕在節目中和陳昊宇、萬妮達、袁婭維、Nicole、孫夏玲等人一起搭乘遊覽車，在車上閒聊的過程中，謝金燕秀出自己的灰色後背包，上面還有動物圖案，她滿意說，「很可愛吧！」正當眾人誇獎她真的很年輕，很有童心的時候，她接著自嘲，「好像國中生的包包，沒有童年的傢伙。」陳昊宇聽了瞬間鼻酸，「姐姐你不要這樣講，講得我突然有一點心酸。」萬妮達趕緊把話題接過去，說自己的童年一直在補習。

▲謝金燕分享自己的後背包，是很可愛的款式。（圖／翻攝自乘風2024YouTube）
▲謝金燕分享自己的後背包，是很可愛的款式。（圖／翻攝自乘風2024YouTube）
謝金燕是已逝秀場天王豬哥亮的女兒，小時候曾因為爸爸欠的賭債，到處搬家，也常常和姊姊在後台等豬哥亮整晚，只為了要跟他拿學費，後來進了演藝圈，卻馬上發生嚴重車禍，骨盆碎裂、內出血、右臉割傷等等，甚至被醫生說這輩子無法正常行走，這也是她參加節目的原因，因為不知道什麼時候不能再跳舞，想把握好每分每秒的機會，挑戰自己。

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