女星慘遭愛犬咬傷！家裡滿地鮮血照片曝光 本人親吐原因引心疼
28歲香港女星陳若思（Amber），過去曾在2020年的香港小姐選拔中入圍前10強，去年還憑藉著出演電視劇《新聞女王》而廣為人知，之後更主持節目《Home即是認識》人氣高漲，演藝事業可說是順風順水，而陳若思也經常在IG上與粉絲分享日常，親民形象頗受大眾喜愛。但日前陳若思卻曬出1張滿地鮮血的照片，並曝光自己被護食的愛犬咬傷，雖然後續有前往醫院就醫，但仍讓粉絲相當心疼。
記者施以慧／綜合報導
陳若思也在IG上吐露心聲，表示咬傷自己的是家中飼養的愛犬「乖乖」，不過乖乖疑似不是很乖，將陳若思的手咬出撕裂傷：「很灰心，我是1個不好的主人，不會教狗狗，上個月被乖乖咬完1次，這個月又被他咬，我需要一個好的dog trainer，護食問題嚴重。」並表示自己需要1名犬隻訓練師來協助。
接著陳若思再度上傳1張包紮好傷口，但仍然見血的照片在限時動態，並坦言這已經不是自己第1次被乖乖咬，「上個月牠咬完我之後，我就沒跟牠睡過，牠從小到大都是跟我一起睡的，有一晚，我看到牠在這裡咬我的鞋，其實已經有很多年 ，牠沒咬過鞋，自從牠結紮之後，不知道她是不是生我氣，我的朋友都叫我要教訓打牠，但是我其實不夠膽打牠，一來我怕牠會咬我，二來我打不下手。」
而關於傷勢的部分，陳若思也向粉絲回報狀況，表示自己已經就醫，只是因為乖乖咬到動脈，才會不停滲血，「洗傷口好痛，痛過打針好多，傷口比上次深，這次塞了些紗布在洞裡邊，幸好有來洗傷口。」陳若思也表示自己雖然被愛犬咬傷，但仍然很寵愛牠，「每次牠見我哭，牠都好像不開心。」並反問粉絲：「牠是不是已經知道錯了？」難過心情也讓粉絲相當心疼。