臉書「最神功能」竟然還活著！開心農場、Tetris Battle去向曝光

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臉書在台灣闖出最高市佔率！「最神遊戲功能」是最大功臣
還記得臉書「開心農場」偷菜的風潮嗎？2009年時，臉書上推出一款名叫「開心農場」的遊戲，當時在台灣引發熱潮，許多人都是衝著能與朋友互動，因而申辦臉書帳號，讓台灣臉書用戶從2009年初不到10萬人，直接暴衝上300萬人，後續還一直不斷增加，到了2024年，臉書雖然歷經衰退，但每個月活躍的台灣用戶，超過1695萬。
在當時許多朋友見面第一件事，就是問你有沒有玩「開心農場」，不認識的陌生人，也會因此成為「農友」，隨後遊戲方還與知名品牌果汁美粒果合作，只要買飲料就能拿到高回報的「橘子、葡萄柚」特殊種子，引發搶購風潮，甚至還引發了一系列公平性爭議。
但後來隨著智慧型手機功能越來越強大，許多民眾的娛樂主力改向手機遊戲，臉書遊戲功能也逐漸沒落，開心農場、Tetris Battle等遊戲也陸續宣布停止營運。
臉書還沒放棄遊戲功能！點這裡爽玩一堆遊戲
臉書遊戲功能對於多數台灣用戶來說，已經不再是日常生活中會使用的功能，但其實臉書官方一直都沒有放棄這項服務，目前在手機APP以及網頁版上，仍然能點入遊戲區域，裡面有多達上千種各種類型的遊戲，囊括卡牌、博弈、養成、冒險、街機等類型。
◾網頁版進入步驟：網頁最上方功能欄最右邊設有「遊戲」按鍵
◾手機版進入步驟：點選功能表－＞下拉就可看到「遊戲」按鍵
開心農場、Tetris Battle悄悄復活！開心水族箱沒離開過
雖然開心農場、Tetris Battle這兩款經典遊戲，已經從臉書的遊戲功能中消失了，但其實它們已經悄悄在其他地方復活，至於另一款開心水族箱，則是到了今天都還能在臉書上繼續遊玩。
《開心農場》
開心農場在台灣開創了「種菜旋風」，更讓臉書在台灣成為市佔率最高的社交平台，不過臉書網頁版遊戲，在2017年9月25日停止遊戲服務。
隨後這款遊戲也在安卓play商店、蘋果AppStore上出現新版本，畫面也進行精緻化大翻新，更累積超過100萬次下載，時至今日都還有持續更新營運中。
《Tetris Battle》
Tetris Battle曾在許多7、8年級生社交圈裡，掀起一陣俄羅斯方塊旋風，學會「T轉」更能迅速擊潰對手，但隨著遊戲玩家逐步減少，遊戲最終在2019年5月31起停止在臉書上營運。
不過目前在網路上，俄羅斯方塊公司官網有推出新一代網頁版遊戲，介面與過去臉書版相當類似，唯一較為可惜的一點是，無法像過去一樣跟朋友進行連線對決。
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《開心水族箱》
開心水族箱在2009年8月3日於臉書上推出，當時與開心農場成為台灣人人必玩的養成類型遊戲，可以互相訪問好友的魚缸，收集寶石。
而且開心水族箱不像上述兩款遊戲，時至今日能還能在臉書上玩到，存活快要15年之久，是相當長壽的網頁遊戲。遊玩點此