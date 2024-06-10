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臉書「最神功能」竟然還活著！開心農場、Tetris Battle去向曝光

▲2009年時臉書上一款名叫「開心農場」的遊戲，引發社群效應，讓臉書在台灣市佔率迅速飆升。（圖／翻攝網路）
▲2009年時臉書上一款名叫「開心農場」的遊戲，引發社群效應，讓臉書在台灣市佔率迅速飆升。（圖／翻攝網路）

記者潘毅／綜合報導

Facebook（臉書）自2008年6月起推出中文版本，隨後靠著「遊戲功能」，如開心農場、開心水族箱以及Tetris Battle等遊戲，在台迅速擴展用戶人數，目前仍有超過1695萬活躍台灣用戶，但社群功能已成為主要用途。近期有民眾回憶起2009年開始的「開心農場」風潮，《NOWnews今日新聞》也帶您回憶起數十年前美好的「偷菜」時光。

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近期有網友在臉書社團「爆廢1公社」上好奇發文，「很不明白，明明臉書曾經很有料，推出開心農場、Tetris Battle、開心水族箱等遊戲，不明白為何祖克伯要放棄這塊市場，好歹我也曾花1美金，買了Tetris Battle的方塊造型欸！」貼文一出，立刻喚起許多5到8年級生的回憶。

▲臉書上的Tetris Battle遊戲，曾經風靡7、8年級生之間，更成為電腦課的秘密常客。（圖／翻攝網路）
▲臉書上的Tetris Battle遊戲，曾經風靡7、8年級生之間，更被許多電腦課老師視為課堂上的不速之客。（圖／翻攝網路）
臉書在台灣闖出最高市佔率！「最神遊戲功能」是最大功臣

還記得臉書「開心農場」偷菜的風潮嗎？2009年時，臉書上推出一款名叫「開心農場」的遊戲，當時在台灣引發熱潮，許多人都是衝著能與朋友互動，因而申辦臉書帳號，讓台灣臉書用戶從2009年初不到10萬人，直接暴衝上300萬人，後續還一直不斷增加，到了2024年，臉書雖然歷經衰退，但每個月活躍的台灣用戶，超過1695萬。

在當時許多朋友見面第一件事，就是問你有沒有玩「開心農場」，不認識的陌生人，也會因此成為「農友」，隨後遊戲方還與知名品牌果汁美粒果合作，只要買飲料就能拿到高回報的「橘子、葡萄柚」特殊種子，引發搶購風潮，甚至還引發了一系列公平性爭議。

▲開心農場在2017年時宣布關閉，也象徵著臉書遊戲功能走向衰退。（圖／翻攝網路）
▲開心農場在2017年時宣布關閉，也象徵著臉書遊戲功能走向衰退。（圖／翻攝網路）
但後來隨著智慧型手機功能越來越強大，許多民眾的娛樂主力改向手機遊戲，臉書遊戲功能也逐漸沒落，開心農場、Tetris Battle等遊戲也陸續宣布停止營運。

臉書還沒放棄遊戲功能！點這裡爽玩一堆遊戲

臉書遊戲功能對於多數台灣用戶來說，已經不再是日常生活中會使用的功能，但其實臉書官方一直都沒有放棄這項服務，目前在手機APP以及網頁版上，仍然能點入遊戲區域，裡面有多達上千種各種類型的遊戲，囊括卡牌、博弈、養成、冒險、街機等類型。

◾網頁版進入步驟：網頁最上方功能欄最右邊設有「遊戲」按鍵

◾手機版進入步驟：點選功能表－＞下拉就可看到「遊戲」按鍵

▲臉書遊戲時至今日都還存在。（圖／翻攝臉書）
▲臉書遊戲時至今日都還存在。（圖／翻攝臉書）
開心農場、Tetris Battle悄悄復活！開心水族箱沒離開過

雖然開心農場、Tetris Battle這兩款經典遊戲，已經從臉書的遊戲功能中消失了，但其實它們已經悄悄在其他地方復活，至於另一款開心水族箱，則是到了今天都還能在臉書上繼續遊玩。

《開心農場》
開心農場在台灣開創了「種菜旋風」，更讓臉書在台灣成為市佔率最高的社交平台，不過臉書網頁版遊戲，在2017年9月25日停止遊戲服務。

隨後這款遊戲也在安卓play商店、蘋果AppStore上出現新版本，畫面也進行精緻化大翻新，更累積超過100萬次下載，時至今日都還有持續更新營運中。

《Tetris Battle》
Tetris Battle曾在許多7、8年級生社交圈裡，掀起一陣俄羅斯方塊旋風，學會「T轉」更能迅速擊潰對手，但隨著遊戲玩家逐步減少，遊戲最終在2019年5月31起停止在臉書上營運。

▲俄羅斯方塊公司官網有推出新一代網頁版遊戲，介面與過去臉書版相當類似。（圖／翻攝Tetris官網）
▲俄羅斯方塊公司官網有推出新一代網頁版遊戲，介面與過去臉書版相當類似。（圖／翻攝Tetris官網）

不過目前在網路上，俄羅斯方塊公司官網有推出新一代網頁版遊戲，介面與過去臉書版相當類似，唯一較為可惜的一點是，無法像過去一樣跟朋友進行連線對決。
遊玩點此

《開心水族箱》
開心水族箱在2009年8月3日於臉書上推出，當時與開心農場成為台灣人人必玩的養成類型遊戲，可以互相訪問好友的魚缸，收集寶石。

▲開心水族箱還在臉書上存活著，而筆者超過10年沒開過的帳號裡面，魚竟然都還活得好好的。（圖／翻攝臉書）
▲開心水族箱還在臉書上存活著，而筆者超過10年沒開過的帳號裡面，魚竟然都還活得好好的。（圖／翻攝臉書）
而且開心水族箱不像上述兩款遊戲，時至今日能還能在臉書上玩到，存活快要15年之久，是相當長壽的網頁遊戲。遊玩點此

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