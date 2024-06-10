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有學歷也沒用？中國經濟差、找工作難　現「鐵人三項」新就業模式

▲中國青年失業率高，儘管大學畢業也不一定能找到工作，中國社會進入所謂的「靈活就業模式」，近來網路上更流傳新詞「鐵人三項」、「吉祥三寶」等新詞。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國青年失業率高，儘管大學畢業也不一定能找到工作，中國社會進入所謂的「靈活就業模式」，近來網路上更流傳新詞「鐵人三項」、「吉祥三寶」等新詞。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國的高考於6月7日、8日登場，但在中國經濟下行之下，也讓輿論持續圍繞著高考能否改變命運和畢業是否能找到工作進行討論。由於青年失業率高，儘管大學畢業也不一定能找到工作，中國社會進入所謂的「靈活就業模式」，近來網路上更流傳新詞「鐵人三項」、「吉祥三寶」等，顯示出中國畢業生的就業困境可能比之前想像的還要糟糕。

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根據《大紀元》報導，據中國官方公佈數據顯示，2024年全國高考報名人數達到1342萬人，比起去年增加51萬人，在創下歷史新高。但報導指出，儘管應屆高中畢業生報考高校，但一個家庭培養一名大學生的高額學費及生活費，與考生畢業後能否找到工作相比，投入與付出越來越不被外界看好。

一個名為《皮皮蝦》的節目，在街頭針對「高考能否改變命運」一題，隨機採訪民眾意見，但不論是男女老少，幾乎95%以上的人認為不可能。有網約車司機透露，自己當年高考也考了670多分的高分，但是現在也一樣開著網約車；有高齡者認為，如果是20年前的高考還可能可以改變命運，並強調「現在靠老子當官的就行」。

另有家長表示，自己辛苦打工培養兒子上大學，光學費和生活費就花了17萬人民幣，幫他樓裝修又花了快50萬人民幣，但學土木工程的兒子畢業後找不到工作，最後只能跟自己一塊上建築工地幹活，直呼上大學沒什麼用，「我一個月都有6千元，兒子現在一個月只有2千多。」

有外送員表示，現在大學生找不到工作的多了去了，更指著附近的外送員，「這裡面站著的有學歷的很多」，他直呼，「其實我感覺學歷沒有多重要，改變不了。」

報導提到，中國現在大學畢業生找不到工作，進入所謂的靈活就業模式。近日網路上更流傳著新詞，像是「鐵人三項」，意思就是體力好的參加了鐵人三項：外賣、快遞和司機；年紀大一點的則是「吉祥三寶」，也就是保安、保姆和保潔；心有不甘的參加創業三部曲：擺攤，開店和自媒體。

但這些新詞也並非解方，有網友表示，這些都是「失業人的日常」，但也有網友認為，「現在自媒體越來越難出頭」、「保姆也不簡單，也得考證，家務做菜都得有」，還有網友補充除了上述三個新詞外，還有「三考」：考研、考公、考編。

先前有報導指出，隨著「失業大軍」不斷增加，越來越多人加入外送員行列，也有不少人將兼職的外送變成主要工作。隨著競爭變得激烈，外送員需要賺到與之前相同的錢時，則需要投入更多的工作時間。

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