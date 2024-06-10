有學歷也沒用？中國經濟差、找工作難　現「鐵人三項」新就業模式

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一個名為《皮皮蝦》的節目，在街頭針對「高考能否改變命運」一題，隨機採訪民眾意見，但不論是男女老少，幾乎95%以上的人認為不可能。有網約車司機透露，自己當年高考也考了670多分的高分，但是現在也一樣開著網約車；有高齡者認為，如果是20年前的高考還可能可以改變命運，並強調「現在靠老子當官的就行」。
另有家長表示，自己辛苦打工培養兒子上大學，光學費和生活費就花了17萬人民幣，幫他樓裝修又花了快50萬人民幣，但學土木工程的兒子畢業後找不到工作，最後只能跟自己一塊上建築工地幹活，直呼上大學沒什麼用，「我一個月都有6千元，兒子現在一個月只有2千多。」
有外送員表示，現在大學生找不到工作的多了去了，更指著附近的外送員，「這裡面站著的有學歷的很多」，他直呼，「其實我感覺學歷沒有多重要，改變不了。」
報導提到，中國現在大學畢業生找不到工作，進入所謂的靈活就業模式。近日網路上更流傳著新詞，像是「鐵人三項」，意思就是體力好的參加了鐵人三項：外賣、快遞和司機；年紀大一點的則是「吉祥三寶」，也就是保安、保姆和保潔；心有不甘的參加創業三部曲：擺攤，開店和自媒體。
但這些新詞也並非解方，有網友表示，這些都是「失業人的日常」，但也有網友認為，「現在自媒體越來越難出頭」、「保姆也不簡單，也得考證，家務做菜都得有」，還有網友補充除了上述三個新詞外，還有「三考」：考研、考公、考編。
先前有報導指出，隨著「失業大軍」不斷增加，越來越多人加入外送員行列，也有不少人將兼職的外送變成主要工作。隨著競爭變得激烈，外送員需要賺到與之前相同的錢時，則需要投入更多的工作時間。