中信兄弟曼容摘選美后冠！赴印度奪「第一個世界冠軍」：滿載而歸

效力於中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的高曼容，在加入啦啦隊以前，就是知名的台灣選美佳麗。今（10）日凌晨，曼容在IG限時動態上宣布自己在印度參加的《Miss Glam World 2024》中摘下選美后冠，成功為自己拿下「第一個世界冠軍」，並在IG限時動態上與另一名選美佳麗許棠樂一同分享這次在印度奪得的4項大獎，並寫下：「滿載而歸。」消息傳回台灣後，讓不少粉絲與球迷們都十分興奮，紛紛到IG上向2位佳麗獻上誠摯的祝福。
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26歲的曼容，今年是她踏入選美世界的第11年。日前，曼容在IG上宣布她將在6月3日至11日前往印度參加《Miss Glam World 2024》世界選美比賽，讓不少粉絲們都十分興奮。與曼容同行的參賽者，還有來自台灣的佳麗許棠樂。
曼容與許棠樂2人在歷經一週的比賽，總共拿下4項冠軍，分別是曼容奪得的「Miss Glam World Winner」后冠、「Miss Talent」才藝小姐第一名，還有許棠樂奪得的「Mrs. Glam World Asia」亞洲夫人第一名、「Mrs. Fashionista」 時尚夫人第一名，2人也為台灣拿下總排名第2名的好成績。