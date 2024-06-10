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中信兄弟曼容摘選美后冠！赴印度奪「第一個世界冠軍」：滿載而歸

▲中信兄弟曼容近日赴印度參加《Miss Glam World 2024》選美比賽，今（10）日凌晨興奮地在IG宣布自己摘下后冠，奪得選美生涯中「第一個世界冠軍」的好消息。（圖／翻攝自曼容IG）
▲中信兄弟曼容近日赴印度參加《Miss Glam World 2024》選美比賽，今（10）日凌晨興奮地在IG宣布自己摘下后冠，奪得選美生涯中「第一個世界冠軍」的好消息。（圖／翻攝自曼容IG）

記者張一笙／綜合報導

效力於中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的高曼容，在加入啦啦隊以前，就是知名的台灣選美佳麗。今（10）日凌晨，曼容在IG限時動態上宣布自己在印度參加的《Miss Glam World 2024》中摘下選美后冠，成功為自己拿下「第一個世界冠軍」，並在IG限時動態上與另一名選美佳麗許棠樂一同分享這次在印度奪得的4項大獎，並寫下：「滿載而歸。」消息傳回台灣後，讓不少粉絲與球迷們都十分興奮，紛紛到IG上向2位佳麗獻上誠摯的祝福。

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▲26歲的曼容，在11年的選美生涯中，奪得人生「第一個世界冠軍」。（圖／翻攝自曼容IG）
▲26歲的曼容，在11年的選美生涯中，奪得人生「第一個世界冠軍」。（圖／翻攝自曼容IG）
26歲的曼容，今年是她踏入選美世界的第11年。日前，曼容在IG上宣布她將在6月3日至11日前往印度參加《Miss Glam World 2024》世界選美比賽，讓不少粉絲們都十分興奮。與曼容同行的參賽者，還有來自台灣的佳麗許棠樂。

曼容與許棠樂2人在歷經一週的比賽，總共拿下4項冠軍，分別是曼容奪得的「Miss Glam World Winner」后冠、「Miss Talent」才藝小姐第一名，還有許棠樂奪得的「Mrs. Glam World Asia」亞洲夫人第一名、「Mrs. Fashionista」 時尚夫人第一名，2人也為台灣拿下總排名第2名的好成績。

▲來自台灣的2名選美佳麗曼容（左）與許棠樂（右），奪得4項個人獎項冠軍，並且為台灣拿下總排名第2名的成績。（圖／翻攝自美力國際IG）
▲來自台灣的2名選美佳麗曼容（左）與許棠樂（右），奪得4項個人獎項冠軍，並且為台灣拿下總排名第2名的成績。（圖／翻攝自美力國際IG）
曼容成功摘下選美后冠，結束所有的活動回飯店以後，在台灣時間凌晨4點時，興奮地在IG上分享自己拿下「第一個世界冠軍」的好消息，消息傳回台灣以後，不少親朋好友及粉絲們都湧入她的社群平台留言獻上祝福。

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