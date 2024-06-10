沈伯洋喊「監控第五縱隊」！黃揚明：民進黨終成他們最厭惡的怪獸
民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上表示，透過手機訊號定位，能夠分析出在立法院外群眾與民眾黨519活動的個資，並觀察與之前太陽花群眾是否重疊等，此話一出引發輿論譁然，引發執政黨監控人民爭議。民進黨立委沈伯洋也喊出應成立專責機構監控「監控第五縱隊」。針對綠營喊出一連串監控人民言論，資深媒體人黃揚明指出，這代表「監控」人民的想法確實存在執政者心中，自稱「人權立國」、對抗「威權政府」起家的民主進步黨，終於成為他們最厭惡的怪獸了。
記者呂炯昌／台北報導
民進黨立委、黑熊學院院長沈伯洋日前接受自由時報專訪表示，第五縱隊不完全是中共間諜，也不是一開始就背叛國家，但中共可能威脅在中國做生意或有妻小在中國的人，這類「高風險群」有幾十萬人，「一開始就要管好」，台灣應該要有專門的作戰中心來應對第五縱隊。不過，此話一說引發執政黨立委支持監控人民疑慮，資深媒體人黃暐瀚直言，這種說法太超過，監控特定族群絕對違反人權和隱私。
黃揚明在臉書發文表示，沈伯洋接受媒體專訪時說，中共安排在台搞破壞的第五縱隊「高風險群」有幾十萬人，應成立專責機構監控，「一開始就要管好」。新麥卡錫主義在台灣已萌芽許久，沈伯洋這種言論雖不意外，但他是執政黨的國會議員，這代表「監控」人民的想法確實存在執政者心中。
黃揚明表示，搭配近日王義川的「脫口而出」，自稱「人權立國」、對抗「威權政府」起家的民主進步黨，終於成為他們最厭惡的怪獸了。