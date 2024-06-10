白家綺「爆肥8公斤」被懷疑第5胎！狠甩三層肥肉辣秀小蠻腰
藝人白家綺先前被拍到腰間三層肉的爆肥畫面，沒想到最近卻在一個月內瘦了8公斤，恢復到25歲時的身材，白家綺說，40歲過後代謝變慢，加上自己食量大，又喜歡吃甜食，所以每次要減肥都十分痛苦，曾經在去美國7天之後胖了8公斤，大家都懷疑她懷上第5胎，她自嘲如果不是當女明星，「體重不知道會飛到哪裡去！」
記者李欣容／綜合報導
白家綺透露自己是易胖體質，曾經在去美國玩7天後，胖了8公斤，當時大家都懷疑她懷上了第5胎，她解釋說，出國時容易吃高油高鹽的食物，加上喝酒，體重容易上升，尤其她特愛吃鬆餅、薯條等邪惡食物，她笑說，「如果不是當女明星，我的體重不知道會飛到哪裡去。」
現在的她養成了喝水的好習慣，每天能喝到2000cc，以前她並不喜歡喝水，但這個好習慣讓她的身體狀況有了很大改善，還會幫忙注意老公吳東諺的體態，若上鏡頭太腫，也會提醒老公注意。
在家庭方面，白家綺平時在家照顧小孩，同時也有固定的主持工作，工作與家庭的比例分配得非常均衡，由於過去錯過了老大和老二最需要陪伴的時期，現在正值老三和老四最黏媽媽的時期，白家綺非常享受陪伴孩子的過程，非常滿意現在充實的生活。