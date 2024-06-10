福原愛不甩江宏傑爆「再婚」？手戴婚戒照片流出 粉絲親揭內幕
「日本桌球天后」福原愛過去曾和台灣男子桌球選手江宏傑有過一段5年婚姻，但卻隨著兩人2021年爆出婚變而邁向離婚的結局，兩人的離婚官司也在今年落幕，福原愛回到日本定居，而昨（9）日她也向粉絲分享最近的日常生活，只見福原愛曬出1張自己的照片，粉絲則發現她的無名指上戴上了戒指，讓網友大驚：「再婚了？」
記者施以慧／綜合報導
福原愛近日飛往大阪遊玩，並分享她大嗑美食、在居酒屋的照片，要粉絲來尋找亮點，「我的大阪之旅，大家來找找圖片的亮點在哪裡吧？」只見她低頭喝著飲料，但無名指上卻驚見一只銀色戒指，讓網友議論紛紛，猜測這所謂的亮點，是否就是隱晦宣布再婚的消息。
不過也有理性網友出面解答，「首先，福原愛口中的『亮點』應該是她拿蔥當吸管喝飲料，再者，戴著鑽戒的無名指在右手，而不在左手，大家冷靜。」讓粉絲們傻眼，也對於福原愛拿蔥假裝成吸管的搞怪動作感到相當有趣。
而回顧過去福原愛的感情生活，她與江宏傑離婚後，官司纏訟多年，直到今年3月才正式結束，而福原愛也被爆出，官司打完後與當時引爆婚變的「小王」橫濱男同居，去年還被日媒直擊與該名男子在新加坡度假，下榻的飯店相當奢華，住1晚就要價3萬元台幣，讓外界議論紛紛，認為桌球天后的個人生活比起球場上的亮眼表現更加精彩。