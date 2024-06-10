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今日軍武／「捍衛戰士2」反派戰機Su-57　俄烏戰爭首傳遭摧毀

▲Su-57投入俄烏戰爭。（圖／俄羅斯國防部臉書）
▲Su-57投入俄烏戰爭。（圖／俄羅斯國防部臉書）

記者呂炯昌／台北報導

烏克蘭國防部情報總局（GUR）昨(9)日宣稱，烏軍已首度擊毀俄羅斯境內的一架俄軍蘇愷-57(Su-57)匿蹤戰機，烏克蘭軍方也在社群網站貼出幾張衛星照片，以證實其所言不假。支持俄國入侵烏克蘭、自稱「戰機轟炸機」（Fighterbomber）的俄國人氣部落客也證實俄軍Su-57戰機遭無人機摧毀。若評估後確認這架Su-57無法修復，將是史上第1架戰損的Su-57戰機。

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由好萊塢巨星湯姆克魯斯主演，2022年上映電影《捍衛戰士2：獨行俠》（Top Gun: Maverick）全球熱賣，電影中出現第五代戰機對抗主角駕駛的骨董F-14戰機劇情，雖然電影中並未指出敵國的第五代戰機為哪一國、哪一款，不過對軍事迷都「對號入座」是俄羅斯的Su-57匿蹤戰機。而在烽火連天的烏克蘭戰場上，俄羅斯也首度出動Su-57戰機對烏克蘭目標發動襲擊。

俄羅斯首款服役第五代戰機

Su-57是俄羅斯首款服役的匿蹤戰機，設計指標包括超音速巡航、雷達匿蹤、超機動及先進航電等第五代戰機必備條件，計劃用以取代俄軍的MiG-29、Su-27等第四代戰機。Su-57屬於單座、雙發動機戰機設計布局，巡航速度最快能達1.6馬赫、最大航程3500公里；固定武裝為一挺30公厘機砲，可攜帶火箭彈、反艦飛彈、巡弋飛彈、空對空飛彈等各型武器。每架Su-57造價約4500萬美金。

製造商蘇霍伊公司內部編號原為T-50Su-57試飛時間原定為2007年，但由於發動機問題，試飛時間延期至2010年。在經過多年緩步發展、發動機起火等意外後，Su-57終於進入俄羅斯空軍服役，2018年俄羅斯首度派出2架Su-57部署到敘利亞，執行攻擊反抗軍與極端組織伊斯蘭國任務。這是Su-57首度用於實戰，由於敘利亞反抗勢力沒有空軍，當時主要用於對地攻擊。

2019年5月14日，俄羅斯總統蒲亭搭乘IL-96總統專機從莫斯科飛到阿斯特拉汗（Astrakhan），沿途派出6架Su-57戰機護航。心情愉悅的蒲亭誇下海口，2028年前將採購76架Su-57隱形戰機。2022年4月，外媒報導，俄國首度派出Su-57至烏克蘭執行作戰任務，但當時並未獲得俄羅斯官方證實，俄羅斯官方媒體6月9日才證實派出4架Su-57在烏克蘭作戰。在烏克蘭戰爭中，除了對地攻擊、攻擊烏軍防空設施，還用來爭奪制空權。

▲烏克蘭國防部情報總局（GUR）今(9)日宣稱，烏軍於8日首次擊落俄羅斯空軍最新隱形戰機蘇愷57（Sukhoi Su-57）。（圖／擷自烏克蘭國防部情報總局TG）
▲烏克蘭國防部情報總局（GUR）宣稱，烏軍於8日首次擊落俄羅斯空軍 Su-57戰機。（圖／擷自烏克蘭國防部情報總局TG）
攻擊機場戰機 二戰美軍立戰功

攻擊機場戰機的戰術，美軍在二戰時早已開始使用。1944年夏末，納粹德國為了攔截盟軍轟炸機，將Me 262戰機於首度投入實戰，成為人類航空史上第一種投入實戰的噴射機。Me 262戰機最高速度高達時速870公里，比當時所有盟軍螺旋槳戰機還快，成為盟軍轟炸機與護航戰機的一大威脅。

為了反制噴射機，盟軍迅速發展了一套反制戰術，讓轟炸機的護航機，特別是P-51戰機會飛在轟炸機編隊上方，以俯衝取得額外速度，縮短與Me 262之間的速度差距。由於Me 262的機動性比P-51差，受過訓練的盟軍飛行員很容易就能夠追上一架轉向中的Me 262，並將其擊落。

不過，最可靠的方法還是攻擊地面上的Me 262，或者在它們起飛和降落時將之擊落。因此，盟軍會轟炸德軍的噴射機基地，並派出戰鬥機在噴射機基地上空巡邏，隨時攻擊準備降落的噴射機。光是在1945年4月的頭一週，西線盟軍一系列的噴射機基地空襲行動中，毀滅了德軍幾個主要Me 262部隊的大部戰力，當時已是山窮水盡的納粹德國已經無力再補充這些損失了，終究還是走向戰敗之路。

▲納粹德國Me 262戰機。(圖／美國空軍)
▲納粹德國Me 262戰機。(圖／美國空軍)

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