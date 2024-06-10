金鍾國自爆曾遭詐10億韓元「至今沒討回來」！本人鬆口吐內幕
現年48歲的南韓男星金鍾國，近年來在多個綜藝節目裡面擔任固定班底，在海內外都享有超高人氣，近期他在綜藝節目《我家的熊孩子》中，和眾人分享自己曾遇上詐騙集團，受騙的金額甚至高達數10億韓元（10億韓元約等於新台幣2354萬元），讓在場來賓都相當驚訝，而他也坦言是因為過去身邊的人都要他學習理財，才會因此花錢投資，沒想到遇上詐騙，至今錢都還沒討回來。
記者施以慧／綜合報導
《我家的熊孩子》是韓國SBS電視台製作的綜藝節目，時常邀請單身未成家的藝人參與錄影，並讓這些藝人們的母親坐在演播室裡觀看藝人們的日常活動，節目從2016年開播至今，一直都受到廣大粉絲喜愛。而昨（9）日播出最新1集，金鍾國與藝人李常敏到男星崔振赫家坐客，3人也談到彼此的金錢觀念，崔振赫也坦言，自己經常收到有關借款或是投資的相關訊息，也順勢問到在場的兩名來賓是否曾遇過詐騙，沒想到金鍾國竟突然爆料：「自己被騙很多次。」讓對方驚訝萬分。
金鍾國坦言，由於過去身邊的人經常勸說他要學習理財，他也因此花了數10億韓元投資，但卻發現是詐騙集團的把戲，他甚至至今都沒將錢拿回來，談到後續因此學到的教訓，金鍾國坦言自己不再去關心工作收入以外的賺錢管道。他也爆料其實踏入演藝圈後，常會有人聯繫他，想向他借錢，而他的媽媽則告誡他，要抱著「不打算把錢拿回來」的想法，再把錢借給別人。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。