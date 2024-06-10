塞爾提克奪冠在望！曝主帥Mazzulla成功秘密　功臣是英超冠軍教頭

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在今年NBA總冠軍賽開打前，塞爾提克迎來特別嘉賓、曼城主帥Guardiola，與Mazzulla相見歡。而Guardiola在總冠軍賽G1現身球場，與Mazzulla聊天之餘，還認真與他談論戰術。
事實上，Mazzulla是一位足球鐵粉，今年2月他曾飛到英國參觀曼城足球學院，並親自拜訪Guardiola，兩人還特別互換球衣。據《The Athletic》報導指出，Mazzulla一直在研究Guardiola為曼城設計的複雜戰術，並稱Guardiola是「任何層級、任何運動中最出色的總教練」。
令人驚奇的是，在NBA例行賽期間，塞爾提克與曼城有10場比賽恰巧在同一天進行。每當曼城在這些比賽中獲勝時，Mazzulla都會感到非常興奮，而且更巧的是，在這10場比賽中，塞爾提克竟然取得了9勝0敗的驚人戰績。
Mazzulla表示，即便是不同領域的運動，教練之間都能互相提供幫助，「我認為當你進入這個領域時，你會開始意識到，一旦你處於一個位置，除了那些處於同樣位置的人，沒有人能真正理解你。」
「所以，你會與其他教練建立一些關係，你知道他們正在經歷什麼，你知道挑戰和機會是什麼，我認為我們所有人團結在一起非常重要。」Mazzulla說。
談到Guardiola時，Mazzulla言語中充滿敬佩之意，「我們認識大約一年半了，我一直很尊敬他，也想向他學習，包括他的舉止、謙遜態度、對工作的熱情，還有他與球員之間的關係，以及他的成功，每當我們聚在一起時，他也持續不斷學習，看到一個如此成功的教練仍然努力想要變得更好，這感覺非常棒，這也驅使我想要變得更好。」
波士頓四大運動團結一心 Mazzulla建立良好關係
不僅如此，Mazzulla與波士頓職業球隊的教練也保持良好的關係，包括大聯盟紅襪隊教頭Alex Cora、NHL棕熊隊教練Jim Montgomery，以及NFL愛國者隊新任總教練Jerod Mayo。
特別是Mazzulla與Mayo交情深厚，「Jerod和我在擔任助理教練時變得親近，彼此會互相討論，詢問對方從曾經合作的教練身上學到些什麼，而現在我們都處在總教練的位置上，我們將繼續互相鼓勵，讓彼此變得更好。」