樂天桃猿邱丹酒駕自撞！酒測值超標被逮捕　球團將祭出懲處

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樂天球團副領隊沈鈺傑表示：「收到消息後，就確認是本人，他事後雖然有承認跟球團道歉，但事情已經造成，需要負社會責任，而球隊也不允許這樣的行為發生，之後會另外跟領隊溝通後說明。」
曾看盜版轉播被抓包 邱丹緊急刪文道歉
去年中職季後挑戰賽第2戰，樂天桃猿以3：2擊敗統一獅，球員邱丹在限時動態發文力挺林承飛敲安，結果收看盜版轉播被抓包，引發網友熱議。儘管他立即刪除該動態，但已經來不及。事後，邱丹在Instagram上公開道歉，稱是使用朋友傳的連結。
在道歉聲明中，邱丹寫道：「真是抱歉，因為自己的疏忽，造成一些糾紛，因為自己本身都用電視看，但今天剛好人在外面，就問了一些朋友怎麼用手機看，他們就傳了那個連結，自己也沒有注意到那是盜版的轉播，所以就點進去看了，真的非常抱歉。」他還呼籲大家要支持正版，並表示自己從中學到了一課。
中職也有前例 楊家維酒駕被逮
2021年10月，前統一獅內野手楊家維因上午6點行經台南永康區時，追撞一輛自小客車，雖然沒有人員受傷，但員警到場對楊家維進行酒測，發現酒測值高達1.03，將楊家維上銬帶回警局筆錄，訊後依公共危險罪移送法辦。最後統一獅隊將他開除，當時楊家維的高中總教練吳柏宏也表示：「要為自己的行為負責。」也表示十分可惜。
楊家維因為患有腎臟疾病，原本一度沒有辦法回到場上，但他克服疾病，重新回到職棒舞台，卻因為酒駕毀了前程，十分可惜。
暱稱別號：帥丹、丹丹、外野吸塵器、麥可邱丹、淘氣阿丹
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
邱丹小檔案
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
邱丹小檔案
出生日期：2000年07月11日（23歲）
身高體重：175公分 86公斤
投打習慣：左投左打
守備位置：外野手
出生地點：中華民國臺灣台東縣
所屬族裔：布農族
最高學歷：高雄市私立普門高級中學
職棒選秀：2018年中華職棒季中選秀會Lamigo桃猿隊第三指名
簽約金額：300萬元新台幣（另有80萬元激勵獎金）
職棒月薪：10萬元新台幣（2024年）
經紀公司：米馬力運動經紀
親屬關係：已婚、配偶李芳、育有一子；邱安妮的胞兄
姓名變更：原名吳丹、後改母姓
（以上資料參考：棒球維基百科）
聯盟規章附錄⚫ 球團隊職員違規懲罰規定
第5-1條 違反酒駕相關法規懲處條例： （110年8月2日球團代表會議通過增定）１、吐氣酒精濃度超過每公升0.15mg（含）至0.25mg（或相 當之血液酒精濃度高過0.03%至0.05%）—處禁賽10場、罰款12萬元。
２、吐氣酒精濃度超過每公升0.15mg（含）至0.25mg（ 或相當之血液酒精濃度高過0.03%至0.05%），且有人受 傷—處禁賽20場、罰款24萬元。若有人重傷或死亡，視情節另加重懲處。
３、不能安全駕駛或吐氣酒精濃度超過每公升0.25mg（含 ）以上（或相當之血液酒精濃度高過0.05%）還駕車—處 禁賽20場、罰款24萬元處分。
４、不能安全駕駛或吐氣酒精濃度超過每公升0.25mg（含 ）以上（或相當之血液酒精濃度高過0.05%）還駕車，並有人受傷—處禁賽40場、罰款48萬元處分。若有人重傷 或死亡，視情節另加重懲處。
５、拒檢（測）—禁賽15場、罰款18萬元處分。