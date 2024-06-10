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樂天桃猿邱丹酒駕自撞！酒測值超標被逮捕　球團將祭出懲處

▲樂天桃猿邱丹酒駕自撞車禍，酒測值超標被逮捕，球團將祭出懲處。（圖／NOWnew資料照）
▲樂天桃猿邱丹酒駕自撞車禍，酒測值超標被逮捕，球團將祭出懲處。（圖／NOWnew資料照）

記者路皓惟/綜合報導

（16:36更新）樂天桃猿外野手邱丹於今（10）日凌晨在國道酒駕自撞！經樂天球團確認後，確定是邱丹本人駕車，未來將依公司規範對其進行懲處，懲處結果將另行宣布。根據《ETtoday新聞雲》報導，邱丹於10日凌晨國道一號北上304公里處發生自撞車禍，導致車頭嚴重損毀，國道警察獲報後立即到場處理，經過酒測，邱丹的酒測值超標，被依公共危險罪上銬逮捕。針對邱丹酒駕事件，樂天桃猿球團表示，經球隊確認確實為邱丹本人，接下來將依公司規範對其進行懲處。球團副領隊沈鈺傑也證實此事，強調酒駕絕對不能容忍，是否開除將進一步與領隊溝通。樂天球團副領隊沈鈺傑表示：「收到消息後，就確認是本人，他事後雖然有承認跟球團道歉，但事情已經造成，需要負社會責任。」根據中職規章，以及加重酒駕刑責，視情節，不但最少需要禁賽10場以上，還有罰款，最重甚至永不錄用或被開除。

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現年23歲的邱丹於2018年中職選秀會第三輪被Lamigo桃猿（現為樂天桃猿）挑中，2019年升上一軍總計出賽12場。中職生涯6年，2021年一軍出賽102場為生涯最多，本季在一軍出賽4場，10打數2安打，打擊率為.200。邱丹在2022年與前樂天女孩成員李芳結婚，2023年9月5日兒子出生取名為「邱天」。

樂天球團副領隊沈鈺傑表示：「收到消息後，就確認是本人，他事後雖然有承認跟球團道歉，但事情已經造成，需要負社會責任，而球隊也不允許這樣的行為發生，之後會另外跟領隊溝通後說明。」

曾看盜版轉播被抓包　邱丹緊急刪文道歉

去年中職季後挑戰賽第2戰，樂天桃猿以3：2擊敗統一獅，球員邱丹在限時動態發文力挺林承飛敲安，結果收看盜版轉播被抓包，引發網友熱議。儘管他立即刪除該動態，但已經來不及。事後，邱丹在Instagram上公開道歉，稱是使用朋友傳的連結。

在道歉聲明中，邱丹寫道：「真是抱歉，因為自己的疏忽，造成一些糾紛，因為自己本身都用電視看，但今天剛好人在外面，就問了一些朋友怎麼用手機看，他們就傳了那個連結，自己也沒有注意到那是盜版的轉播，所以就點進去看了，真的非常抱歉。」他還呼籲大家要支持正版，並表示自己從中學到了一課。

中職也有前例　楊家維酒駕被逮

2021年10月，前統一獅內野手楊家維因上午6點行經台南永康區時，追撞一輛自小客車，雖然沒有人員受傷，但員警到場對楊家維進行酒測，發現酒測值高達1.03，將楊家維上銬帶回警局筆錄，訊後依公共危險罪移送法辦。最後統一獅隊將他開除，當時楊家維的高中總教練吳柏宏也表示：「要為自己的行為負責。」也表示十分可惜。

楊家維因為患有腎臟疾病，原本一度沒有辦法回到場上，但他克服疾病，重新回到職棒舞台，卻因為酒駕毀了前程，十分可惜。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

邱丹小檔案

暱稱別號：帥丹、丹丹、外野吸塵器、麥可邱丹、淘氣阿丹
出生日期：2000年07月11日（23歲）
身高體重：175公分　86公斤
投打習慣：左投左打
守備位置：外野手
出生地點：中華民國臺灣台東縣
所屬族裔：布農族
最高學歷：高雄市私立普門高級中學
職棒選秀：2018年中華職棒季中選秀會Lamigo桃猿隊第三指名
簽約金額：300萬元新台幣（另有80萬元激勵獎金）
職棒月薪：10萬元新台幣（2024年）
經紀公司：米馬力運動經紀
親屬關係：已婚、配偶李芳、育有一子；邱安妮的胞兄
姓名變更：原名吳丹、後改母姓
（以上資料參考：棒球維基百科

聯盟規章附錄⚫ 球團隊職員違規懲罰規定

第5-1條 違反酒駕相關法規懲處條例： （110年8月2日球團代表會議通過增定）

１、吐氣酒精濃度超過每公升0.15mg（含）至0.25mg（或相 當之血液酒精濃度高過0.03%至0.05%）—處禁賽10場、罰款12萬元。
２、吐氣酒精濃度超過每公升0.15mg（含）至0.25mg（ 或相當之血液酒精濃度高過0.03%至0.05%），且有人受 傷—處禁賽20場、罰款24萬元。若有人重傷或死亡，視情節另加重懲處。
３、不能安全駕駛或吐氣酒精濃度超過每公升0.25mg（含 ）以上（或相當之血液酒精濃度高過0.05%）還駕車—處 禁賽20場、罰款24萬元處分。
４、不能安全駕駛或吐氣酒精濃度超過每公升0.25mg（含 ）以上（或相當之血液酒精濃度高過0.05%）還駕車，並有人受傷—處禁賽40場、罰款48萬元處分。若有人重傷 或死亡，視情節另加重懲處。
５、拒檢（測）—禁賽15場、罰款18萬元處分。

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