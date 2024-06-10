WWDC發表會後再買iPhone！iOS 18要求硬體規格　16項傳聞功能盤點

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▪︎桌面自由度更高
蘋果有可能在桌面App釋出更多自由，App可以任意放置在喜歡的位置，不需要被固定的對齊格線給限制，這樣的方式其實就跟現行Android的桌面相同，雖然等了很久，但至少有等到。
▪︎可自行變換App圖示的顏色
傳聞蘋果還會開放用戶自行變換App 圖示的顏色，可以把相同屬性的App統一設定成同一色系，更加方便辨識。
▪︎Siri變得更強
據《彭博社》報導，AI 功能將允許 Siri打開特定文件、在資料夾中摘要筆記、文章或是刪除電子郵件，同時能夠更準確回答用戶提問的複雜問題。
▪︎需更高規才能運行AI
傳聞蘋果自家的大型語言模型（LLM）將完全在裝置上執行，不透過網路，意味著必須要有更高規的硬體才能驅動，傳聞需要有iPhone 15 Pro 或更高版本才能運作，否則可能無法完整體驗所有的AI功能。
▪︎Apple Music生成播放清單
Apple Music會依照用戶喜好和聽歌習慣自動生成播放清單，能夠讓用戶更輕鬆找到自己喜愛的音樂類型和歌曲。
▪︎自動生成文書作業
Keynote、Pages、Numbers 等，能夠讓用戶在文書或製作簡報能搭配生成式 AI，提高生產力。
▪︎RCS 即時通訊
RCS通訊功能也將會成為iOS 18新功能亮點之一，能夠改進 iPhone 與 Android 設備之間的訊息交流，與傳統 SMS 簡訊相比，能透過加密提升訊息的安全性。 iPhone 支援 RCS 並不代表 iMessage 訊息功能會正式提供給 Android 使用，蘋果讓 RCS 維持綠色泡泡，iMessage 會維持原本藍色氣泡訊息存在。
▪︎AirPods Pro 助聽模式
彭博社最新消息顯示，蘋果準備在 iOS 18 正式版推出後，在AirPods Pro 導入助聽模式，有助於解決重聽和聽障人士聽力問題。
▪︎AI App Store
研調公司預測，有機會推出AI App Store，這個平台可能會和各大供應商合作，提供更豐富應用程式生態系統，代表AI App Store或許有可能可以買到包含Google、微軟等第三方供應商的AI應用程式。
▪︎蘋果地圖自選路線
現行的蘋果地圖尚未支援自選路線功能，不過外媒在檢視程式碼後發現，蘋果可能會在 iOS 18 當中，針對蘋果地圖添加此一新功能，但初期可能僅限於美國市場。
▪︎眼動追蹤，用眼睛操控手機
「眼動追蹤」是專為有身體障礙的使用者而設計，使用前置鏡頭在幾秒鐘內即可完成設定和校正，之後用戶就可以用眼睛導覽 app 的元素，並運用 Dwell Control 來啟動各個元素，只用眼睛即可使用實體按鈕、滑動和其他手勢等更多功能。
▪︎音樂觸覺，用觸感聽音樂
「音樂觸覺」是聾人或聽力障礙使用者在 iPhone 上體驗音樂的新方式，啟用此輔助使用功能後，iPhone 的觸感引擎會根據音樂音訊提供輕點、觸感、精巧的振動等觸覺效果，適用於 Apple Music 目錄中的數百萬首歌曲，並將以 API 形式供開發者使用。
▪︎語音捷徑
透過「語音捷徑」，iPhone 和 iPad 使用者可以指定 Siri 能理解的自訂話語，用以啟動捷徑並完成繁複的任務。
▪︎聆聽非典型語音
是一項專為影響言語的後天或漸進式病症，例如腦性麻痺、肌萎縮性側索硬化症 (ALS) 或中風患者而設計。該功能可以加強更多種語音辨識能力，使用手機、平板等裝置進行機器學習，經由該技術辨識使用者的語音模式。
▪︎車輛移動提示減少「動暈症」
研究顯示，動暈症常常是因為人們視覺與感覺的感官衝突所引起，最常出現的就是在行進中的車輛內使用手機，容易出現暈車。透過「車輛移動提示」功能，螢幕邊緣的動態小點代表車輛移動的變化，有助於減少感官衝突，而不干擾主要內容。「車輛移動提示」使用 iPhone 和 iPad 內建的感測器來辨識使用者處於移動的車輛中，並因應這樣的狀況。此功能可設定在 iPhone 上自動顯示，也可以在「控制中心」開啟和關閉。
▪︎客製化表情符號
根據外媒指出消息，蘋果會依據使用者的文字訊息，即時生成自定義的表情符號，預測這個新功能的加入，使用者不再只是使用既有的emoji，可以透過生成式 AI 會提供全新的表情符號。