日本爆「食人菌」疫情！旅日達人醫籲做好2習慣：不用取消行程

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有部分民眾擔憂，一旦引發為毒性休克症候群，致死率可達3成，林氏璧透過粉專指出，鏈球菌有多種類型，A型鏈球菌僅是其中一種。這是非常常見的細菌，常見於全年齡層的皮膚感染（比方說蜂窩性組織炎），兒童的咽喉炎，猩紅熱等等。少數也會見到侵襲性的比較深處的感染。
林氏璧表示，最近大家常提到的肺炎鏈球菌也是鏈球菌，但別將兩者搞混，肺炎鏈球菌以造成呼吸道感染為主，抗藥性非常嚴重，有研發出非常有效的疫苗對付。A型鏈球菌則是到目前為止沒有太大抗藥性的問題，連青黴素盤尼西林都還是可以有效地對付他。而A型鏈球菌是沒有疫苗可打的，一輩子可以一直重複感染。
談到症狀，林氏璧點出，喉嚨痛，喉嚨發炎絕大多數都是各式病毒造成（包括新冠），都不需要使用抗生素。少數是細菌，且大多都是A型鏈球菌造成。一般來說A型鏈球菌有2至5日的潛伏期，除了喉嚨痛外常會伴隨發燒，但不會有鼻塞流鼻水或是其它的症狀。但這只是通則，還是要做檢查才知道。
最後，林氏璧強調，A型鏈球菌咽喉炎是需要抗生素治療的。大多數病人在治療24至48小時後即會退燒，症狀也有很大的緩解。建議一旦給抗生素需要完成一整個療程吃好吃滿，因為如果不除惡務盡，有可能後續會發生一些稀有的併發症，包括風濕熱、風濕性心臟病、腎絲球腎炎。且A型鏈球菌是飛沫傳染和接觸傳染，所以預防很簡單，就是勤洗手和戴口罩。