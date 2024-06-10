深田詠美比基尼火辣熱舞！蜜桃臀真面目現形 詭異形狀嚇壞粉絲
25歲日本AV女優深田詠美擁有甜美外型和F罩杯傲人身材，是不少男性心目中的D槽女神，卻也因為曾進廠維修，被封為「最強人造人」，日前她被發現疑似修圖過頭，屁股變成方形，如今卻有網友指出，深田詠美的屁股形狀是真的奇怪，「越整越誇張。」
記者吳昕蓓／綜合報導
深田詠美先前曬出多張泳裝性感照，凹凸有致的好身材展露無遺，讓粉絲的眼睛大吃冰淇淋，卻有眼尖網友發現，深田詠美的臀部線條有點奇怪，她的四肢纖細，臀部卻十分方正，兩條腿的角度更是異於常人，當時引發討論，她似乎是修圖過頭，「修圖得太誇張了，這很可怕，你應該去看心理醫生」、「身材看起來好奇怪」。
這兩天深田詠美又在IG上曬出火辣熱舞的影片，只見她身穿泳裝，露出豐滿上圍，她也在內文寫下：「我試穿了朋友送的泳衣」，泳裝開高衩的設計，讓她的臀部曲線一覽無遺，也讓奇怪形狀變得更加明顯，這段影片吸引將近10萬人按讚，卻也引發討論，「妳對妳的身體做了什麼」、「為什麼下半身那麼恐怖」、「整形毀了她的屁股和腿」、「為什麼身型變得跟以前不太一樣，變怪怪的？」
深田詠美19歲就以藝名「天海心」出道，曾是地下偶像團體成員，去韓國整型後，她改名「深田詠美」下海拍AV，立刻一炮而紅，卻也因為不自然的外型時常引發爭議，先前她拍攝影片宣布經紀人離開，當時也有網友質疑，她的顴骨削尖、鼻翼變高變窄，說話時更是表情僵硬，看起來十分奇怪。