陳妍希演《但願人長久》造型大翻車！化身歌后鄧麗君遭批：哪裡像

深田詠美比基尼火辣熱舞！蜜桃臀真面目現形　詭異形狀嚇壞粉絲

▲有網友發現，25歲日本AV女優深田詠美的屁股形狀變成方形，詭異形狀讓人嚇壞。（圖／深田詠美IG）
▲有網友發現，25歲日本AV女優深田詠美的屁股形狀變成方形，詭異形狀讓人嚇壞。（圖／深田詠美IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

25歲日本AV女優深田詠美擁有甜美外型和F罩杯傲人身材，是不少男性心目中的D槽女神，卻也因為曾進廠維修，被封為「最強人造人」，日前她被發現疑似修圖過頭，屁股變成方形，如今卻有網友指出，深田詠美的屁股形狀是真的奇怪，「越整越誇張。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲女優深田詠美表示會努力賺錢繳稅。（圖／深田詠美IG）
▲女優深田詠美因為曾進廠維修，被封為「最強人造人」。（圖／深田詠美IG）
深田詠美先前曬出多張泳裝性感照，凹凸有致的好身材展露無遺，讓粉絲的眼睛大吃冰淇淋，卻有眼尖網友發現，深田詠美的臀部線條有點奇怪，她的四肢纖細，臀部卻十分方正，兩條腿的角度更是異於常人，當時引發討論，她似乎是修圖過頭，「修圖得太誇張了，這很可怕，你應該去看心理醫生」、「身材看起來好奇怪」。

這兩天深田詠美又在IG上曬出火辣熱舞的影片，只見她身穿泳裝，露出豐滿上圍，她也在內文寫下：「我試穿了朋友送的泳衣」，泳裝開高衩的設計，讓她的臀部曲線一覽無遺，也讓奇怪形狀變得更加明顯，這段影片吸引將近10萬人按讚，卻也引發討論，「妳對妳的身體做了什麼」、「為什麼下半身那麼恐怖」、「整形毀了她的屁股和腿」、「為什麼身型變得跟以前不太一樣，變怪怪的？」

▲
▲深田詠美先前曬出多張泳裝性感照，被發現臀部線條有點奇怪，引發討論她似乎是修圖過頭。（圖／深田詠美IG）
▲
▲深田詠美又在IG上曬出火辣熱舞的影片，她的臀部曲線一覽無遺，也讓奇怪形狀變得更加明顯。（圖／深田詠美IG）
深田詠美19歲就以藝名「天海心」出道，曾是地下偶像團體成員，去韓國整型後，她改名「深田詠美」下海拍AV，立刻一炮而紅，卻也因為不自然的外型時常引發爭議，先前她拍攝影片宣布經紀人離開，當時也有網友質疑，她的顴骨削尖、鼻翼變高變窄，說話時更是表情僵硬，看起來十分奇怪。

女優深田詠美曬比基尼辣照！修圖過頭「蜜桃臀變方形」8萬人傻眼

艾莉絲凌晨遇「4員警進門盤查」！認了身心俱疲：整件事非常誇張

不分晝夜划船60hrs！鍾瑶帶傷上陣　雷艾美許生日願望：登石垣島

金鍾國自爆曾遭詐10億韓元「至今沒討回來」！本人鬆口吐內幕

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生