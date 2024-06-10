給神樹撓癢癢也失靈？吳謹言新劇扮第一美人 被嘲笑丫鬟更漂亮
在宮廷劇《延禧攻略》中憑藉一句「給神樹撓癢癢」台詞爆紅的中國女星吳謹言，在歷經與製作人于正多年矛盾後，2人再度攜手推出古裝復仇劇《墨雨雲間》，《墨雨雲間》在開播後收視率節節攀升，不少陸劇劇迷們都驚嘆表示：「魏瓔珞殺回來了！」然而，由於吳謹言在劇中扮演的是有「京城第一美人」封號的女主角薛芳菲，讓不少劇迷跟粉絲都覺得缺乏說服力，甚至覺得一旁的丫鬟「桐兒」都比吳謹言漂亮。
記者張一笙／綜合報導
吳謹言在新劇《墨雨雲間》飾演一心復仇的女主角薛芳菲，角色設定和《延禧攻略》相似，讓不少粉絲都十分期待吳謹言在歷經多年磨練後進步的演技。不過在角色設定方面，有部分劇迷絲毫不買單，因為吳謹言飾演的是有「京城第一美人」之稱的薛芳菲，然而一旁清新脫俗的丫鬟「桐兒」似乎更對劇迷們胃口，紛紛表示吳謹言身旁的丫鬟都比她漂亮。
飾演丫鬟「桐兒」的演員艾米2008年出生，如今年僅16歲，外表清新脫俗、五官精緻、甜美可愛的艾米，普遍被認為長相優於吳謹言，不過仍有不少劇迷認為，一部劇除了要好看，除了長相要精緻、美麗之外，更重要的是要有相對應的演技，而33歲的吳謹言歷經多部戲劇磨練後，演技早已與《延禧攻略》時期不可同日而語。
而16歲的艾米，自6歲時就以童星身分出道，在電影、戲劇中出演不少配角，儘管年紀輕輕戲分不多，但因為她精緻的外貌及優雅的氣質，讓不少劇迷僅看過幾次就記得她。艾米的甜美外型加上日益成熟的演技，讓不少劇迷、粉絲們紛紛想起年輕時的「神仙姐姐」劉亦菲，更將艾米列為05後的新生代花旦之一，如此高的評價，也讓不少人對她的未來充滿期待。