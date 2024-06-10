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給神樹撓癢癢也失靈？吳謹言新劇扮第一美人　被嘲笑丫鬟更漂亮

▲中國女星吳謹言（左）在2018年出演《延禧攻略》時，憑藉一句「奴才給神樹撓癢癢」爆紅，躋身中國一線女星，然而卻在最新的古裝劇《墨雨雲間》中，被嘲諷飾演「京城第一美女」的她，外型略遜飾演「丫鬟」的艾米（右）。（翻攝自吳謹言微博、艾米微博）
▲中國女星吳謹言（左）在2018年出演《延禧攻略》時，憑藉一句「奴才給神樹撓癢癢」爆紅，躋身中國一線女星，然而卻在最新的古裝劇《墨雨雲間》中，被嘲諷飾演「京城第一美女」的她，外型略遜飾演「丫鬟」的艾米（右）。（翻攝自吳謹言微博、艾米微博）

記者張一笙／綜合報導

在宮廷劇《延禧攻略》中憑藉一句「給神樹撓癢癢」台詞爆紅的中國女星吳謹言，在歷經與製作人于正多年矛盾後，2人再度攜手推出古裝復仇劇《墨雨雲間》，《墨雨雲間》在開播後收視率節節攀升，不少陸劇劇迷們都驚嘆表示：「魏瓔珞殺回來了！」然而，由於吳謹言在劇中扮演的是有「京城第一美人」封號的女主角薛芳菲，讓不少劇迷跟粉絲都覺得缺乏說服力，甚至覺得一旁的丫鬟「桐兒」都比吳謹言漂亮。

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▲吳謹言在新劇《墨雨雲間》中飾演「京城第一美女」。（翻攝自吳謹言微博）
▲吳謹言在新劇《墨雨雲間》中飾演「京城第一美女」薛芳菲。（翻攝自吳謹言微博）
吳謹言在新劇《墨雨雲間》飾演一心復仇的女主角薛芳菲，角色設定和《延禧攻略》相似，讓不少粉絲都十分期待吳謹言在歷經多年磨練後進步的演技。不過在角色設定方面，有部分劇迷絲毫不買單，因為吳謹言飾演的是有「京城第一美人」之稱的薛芳菲，然而一旁清新脫俗的丫鬟「桐兒」似乎更對劇迷們胃口，紛紛表示吳謹言身旁的丫鬟都比她漂亮。

飾演丫鬟「桐兒」的演員艾米2008年出生，如今年僅16歲，外表清新脫俗、五官精緻、甜美可愛的艾米，普遍被認為長相優於吳謹言，不過仍有不少劇迷認為，一部劇除了要好看，除了長相要精緻、美麗之外，更重要的是要有相對應的演技，而33歲的吳謹言歷經多部戲劇磨練後，演技早已與《延禧攻略》時期不可同日而語。

▲飾演丫鬟「桐兒」的艾米，被譽為05年後的新生代花旦之一，評價十分高。（圖／翻攝自微博）
▲飾演丫鬟「桐兒」的艾米，被譽為05年後的新生代花旦之一，評價十分高。（圖／翻攝自微博）
而16歲的艾米，自6歲時就以童星身分出道，在電影、戲劇中出演不少配角，儘管年紀輕輕戲分不多，但因為她精緻的外貌及優雅的氣質，讓不少劇迷僅看過幾次就記得她。艾米的甜美外型加上日益成熟的演技，讓不少劇迷、粉絲們紛紛想起年輕時的「神仙姐姐」劉亦菲，更將艾米列為05後的新生代花旦之一，如此高的評價，也讓不少人對她的未來充滿期待。

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