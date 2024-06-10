國安拉緊報！中國籍快艇直闖淡水河口 海巡署漁人碼頭攔截逮人
北部海域昨日發生陸籍快艇直衝淡水河口進入淡水漁人碼頭的事件，該船進入淡水河後，並於淡水渡船碼頭與交通船發生擦撞，經業者報案後海巡署才攔截逮人。該船若未經攔截，恐已衝過關渡大橋，讓首都中樞衛戍安全拉警報。
記者呂炯昌／台北報導
海巡屬今日表示，海巡署第三巡防區指揮部沙崙雷達於昨日9時許，於淡水外海6浬發現鎖定1艘可疑船舶，隨即通報北部分署第八岸巡隊淡水第二漁港及八里安檢所加強監控及應處，該船舶進入淡水河後並於淡水渡船碼頭與交通船發生擦撞，業者即撥打海巡「118」報案專線通報。
海巡署表示，淡水第二漁港安檢所人員抵達現場後，發現該船名為「鴻〇」 ，駕駛為1名中國籍男性，隨即將該中國籍男性逮捕並押返淡水第二漁港安檢所，並通報第八岸巡隊司法小隊、艦隊分署第二（淡水）海巡隊及偵防分署桃園查緝隊實施進一步調查，並釐清來台方式、管道及目的，依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」及「入出國及移民法」移送臺灣士林地方檢察署偵辦。
海巡署第三巡防區指揮部表示，民眾於海上及岸際發現不法情事時，請撥打「118」服務專線通報，亦可前往鄰近安檢所通報，海巡署將立即派員應處。