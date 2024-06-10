強打中年／邱丹酒駕恐斷送職棒生涯！中職球員毫無自覺成社會問題

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根據過去樂天的球團影片來看，邱丹曾說自己喜歡半夜開車，是他的習慣，或許是可以讓自己思緒冷靜，也可能是比賽完，開車到家可能是半夜，但職棒球員酒駕，是絕對不被允許的行為。
先不要說酒駕，職棒球員從今年的黃勇傳積欠高額債務，再到樂天邱丹等，不管是私生活還是公開，都要因為自己是公眾人物，所以就要特別小心。而球員酒駕一般來說是出於僥倖的心理，或是可能不會被抓，但不管個球團內規都有說明不要酒駕，球員還是會去嘗試，除非有重罰出現。
不是第一次 邱丹曾看盜版被抓
筆者印象中的邱丹，應該要從高中聯賽看到他代表普門中學，或是入選U18中華隊看起，當時他可說是「三拍子」球員，不但有機會被球探看到旅外，而且還被認為是王柏融後，十分被期待的外野手。
邱丹進入職棒前，自己還算比較瘦，腳程也快，揮棒很有威力，一度被認為有機會成長為當家中外野手。他也順利在2018年季中選秀會，以第三順位進入桃猿，簽約金高達300萬，激勵獎金80萬，而他今年月薪高達10萬，邱丹曾表示，自己家境比較不好，所以希望趕快進職棒減輕家中負擔。
邱丹在進入球團後2022年跟樂天桃猿啦啦隊李芳結為連理，當時也被球迷祝福，但其實去年中職季後挑戰賽第2戰，樂天桃猿以3：2擊敗統一獅，球員邱丹在限時動態發文力挺林承飛敲安，結果收看盜版轉播被抓包，還被網友抓包，就顯示出邱丹的生活管理有點問題。如今他因為酒駕誤事，不但自己職業生涯受到影響，可能家人也要為他擔憂。
不過就邱丹的例子來看，高中生畢業生直接進入職棒如：黃勇傳、邱丹等，雖然擁有不錯的天賦，以及能力，但在社會教育，人格養成，可能都還需要時間培養，加上球團需要多費心，才不會讓球員反而成為社會問題。
此外，球員自己也要有「公眾人物」的自覺，以過去美日球團來看，也曾教導球員在外可能移動要穿上西裝，或是不能開太爛的車，或是要有職棒球員的態度，才會對社會有幫助，當然酒駕在各國職棒，都是不被允許的行為。