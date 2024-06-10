邊佑錫離開台灣返韓被擠扁「包包遭扯下」！暖心舉動曝光粉絲大讚
韓星邊佑錫因主演戲劇《背著善宰跑》而爆紅，IG粉絲的追蹤數也瞬間暴增500萬個追蹤，而這股善宰旋風也席捲全台，近期邊佑錫來台舉辦見面會，不僅開心地在台上又唱又跳，甚至變裝換上《庫洛魔法使》小櫻的服裝，讓全場粉絲笑翻，也見識到男神在台上魅力十足。今（10）日下午，邊佑錫結束在台灣的活動，搭機返韓，而粉絲得知偶像回韓的班機，也紛紛卡點在機場等待，邊佑錫一現身機場，又再度引起粉絲暴動，邊佑錫的後背包甚至不慎被扯下，但他仍保持著一貫的男神笑容，對粉絲親切打招呼。
記者施以慧／綜合報導
透過直播畫面，可以看到韓國的機場大廳已經有大批粉絲在現場等待，準備歡迎偶像邊佑錫，只見邊佑錫一出場，整個機場大廳都充滿了粉絲的尖叫聲，他今天穿著私服現身，以米白色的棒球帽搭配格子襯衫，整個人相當隨意，但190.3公分的高挑身材仍然掩飾不住邊佑錫的帥氣，才剛出現在鏡頭前，粉絲就熱情高喊邊佑錫的名字。
雖然邊佑錫的身邊都有穿著西裝的保鑣隨行，卻擋不住粉絲想見偶像的心情，現場一度發生推擠，邊佑錫的黑色後背包甚至當場被扯下一邊，引起周圍的粉絲驚呼，但邊佑錫絲毫沒有怒意，仍對眾人投以微笑，讓現場的粉絲興奮不已，也感動表示「人超好」、「超寵粉的」、「好險有等！」