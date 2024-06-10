14家金控5月獲利出爐！雙雄爭霸　富邦金重新奪回3冠王

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在股市方面，5月台股逢高持續實現資本利得，然國內外股票等投資之價值仍較年初成長，致富邦人壽在5月底整體金融資產的其他權益仍維持為未實現利益。債市方面，5月份公債利率處於震盪整理格局，今年業已利用利率反彈機會，增加債券部位，提高未來整體經常性收益，並以同時兼顧流動性管理為目標。匯市方面，5月以來，外資回流台股，推動台幣升值，本月美元兌台幣貶值0.37%，單月出現小幅匯損。後續將密切關注美國數據發展及外資動向，動態調整配置比例。
國泰金今年5月稅後淨利達78.8億元，累計稅後淨利588.1億元，EPS達4.07元，皆已超越去年全年水準，今年以來各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，國泰金控及子公司國泰人壽累計稅後淨利創歷史次高，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷史新高。
國壽5月稅後淨利41.8億元，累計稅後淨利393.2億元。單月獲利表現佳，主要反映資本利得及經常性收益貢獻；今年以來資本市場上揚，公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。5月在美國就業及通膨數據低於預期之下，市場對美國聯準會進一步升息的擔憂緩解，激勵股市走高，美債利率則明顯回落，國壽掌握波段操作，伺機實現資本利得；另受外資回補、出口商拋匯需求提升等影響，台幣兌美元單月升值0.4%，避險成本壓力仍存，惟在經常性收益持續挹注下，整體獲利表現維持亮眼。在資本方面，5月淨值比逾8%，RBC也高於300%，體現資本維持強健，清償能力無虞。面對快速變化之金融局勢及高漲之外匯避險成本，公司將靈活調整資產配置，掌握機會爭取獲利，積極創造良好的績效表現。
中信金5月份自結稅後盈餘為51.24億元，累計前5月合併稅後盈餘311.51億元，EPS為1.60元。中信金表示，5月子公司中信銀行單月稅後獲利38.31億元，主要因為存放款成長及財富管理動能強勁，核心收入增加。另外，台灣人壽5月由於有股票及基金處分利得挹注，單月稅後獲利12.57億元。
與去年同期相比，銀行業務因存放款基盤擴大及財富管理銷售動能成長，帶動整體稅後獲利較去年同期成長8%。保險業務部分，今年以來美元累積升值達5.5%，產生匯兌利益，再加上資本利得較佳，稅後獲利較去年同期大幅增加。
開發金、元大金及兆豐金在獲利逾百億元後，單月獲利也都還有20億元以上水準，公股獲利王兆豐金自結5月合併稅後淨利28.03億元；累計合併稅後淨利169.23億元，EPS為1.18元。
開發金5月自結稅後獲利22.72億元，前5月稅後獲利達129.11億元，年成長159%，每股盈餘0.77元，其中子公司凱基人壽有效掌握資本市場上揚契機，實現投資獲利，雖然新台幣走升增加匯率避險成本，5月稅後獲利仍維持穩健，達14.55億元，今年前5月稅後獲利為85億元，也將持續推動高價值保單銷售，以提升保險本業長期發展。
開發金指出，市場持續關注通膨及聯準會利率態度，預期國際區域衝突、地緣政治等不確定因素，仍將持續影響下半年全球金融市場走勢。開發金控將持續落實風險控管機制以降低營運風險，並有效配置企業資源，強化各子公司的策略執行效率以提升競爭優勢，從產品、服務、解決方案、扮演客戶全方位的金融夥伴，以「One KGI」的精神發揮最大綜效。
新光金、玉山金、永豐金及第一金今年前5月累計獲利也都突破百億元，其中新光金5月自結稅後盈餘37.16億元，累計今年前5月更賺破百億元，來到102.09億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.66元。
玉山金5月自結稅後盈餘25億元，累計稅後盈餘105億元，年成長18.97%，亦創歷年同期最高， EPS為0.67元，主要子公司玉山銀行累計稅後盈餘96.4億元，較去年同期增加17.59%，玉山證券8.3億元，較去年同期增加81.98%；玉山創投1.5億元。
永豐金5月自結稅後盈餘19.28億元，累計前5月稅後盈餘104.32億元，其中主要子公司永豐銀行5月稅後盈餘13.57億元，累計前5月稅後盈餘79.45億元；永豐金證券5月稅後盈餘4.23億元，累計前5月稅後盈餘22.25億元。
第一金自結 5月合併稅後淨利23.14億元，累計合併稅後淨利114.38億元，EPS為0.84元。另外，華南金5月合併稅後淨利20.18億元，累計前5月合併稅後淨利95.07億元，EPS為0.7元；合庫金自結 5月合併稅後淨利20.26億元，累計前5月合併稅後淨利87.52億元，EPS為0.58元。