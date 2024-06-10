餐廳供應小菜吃到飽！「主菜不給打包」客人怒評1星　店家回擊了

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近期掀起了一場「打包」之戰！位於台北市大同區南京西路上一間的某間酸菜魚餐廳，店內推出「內用小菜飲料無限續」的活動，只要顧客點了一份主菜，就能無限品嚐包含海帶芽、豆芽、甜不辣等小菜。
不過有民眾發現，店家Google評論上近期出現了1星評論，顧客控訴，自己點了一份水煮魚沒吃完，因為不想浪費，跟店家說要打包走，結果卻被告知不可以打包，若要帶走主餐，還要額外收取小菜的錢。
聽聞後顧客直呼不合理，便追問店員，「那既然是吃到飽，請問可以加魚加肉不收費嗎？她說不可以，另外加就要另外再收取費用，那請問你們吃到飽是只有難吃的小菜嗎？讓人傻眼的規矩讓人傻眼的規矩，不會再來，拒絕浪費！卻被這麼不合理的餐廳規則愚弄。」
針對上述指控，店家也做出回應，「我們門口超大橫幅寫著小菜吃到飽，難吃您還吃了那麼多小菜，對不起，為難您了。吃完後要求我們打包菜湯，不打就威脅說不付錢，要去告我們，我想任何一家吃到飽店都不會提供打包服務吧。」
業主隨後也開始大吐苦水，「以前我也認為食物浪費了，給客人打包，後來發現要求越來越過分，小店經營不易，偶爾也有跟您一樣，特殊要求的客人。」例如「吃三個小時，帶著超大飲料杯裝著冰塊來，走的時候還要裝滿的客人」，更過分的還有「說不吃，進來陪朋友，一轉頭，小菜飲料都滿滿的未消費者」。
主菜該不該給客人打包？不同店家規定差很大
這起顧客與店家之間的糾紛，也被網友分享到臉書社團「爆廢1公社」，瞬間引爆論戰，一票網友力挺店家，認為「貴族世家也是小菜吃到飽，那我會去吵主菜牛排吃完能加牛排嗎？客人邏輯很怪」、「小菜難吃，還能吃到主餐吃不完」、「類似小火鍋概念，內用很多免費食物 奧客免費的吃飽了，想把主餐帶回家當下一餐」。
但也有一部分人認為，客人方支付了主餐的費用，打包主餐回家也算合理，隨後更舉出實際案例，「我去過涓豆腐跟豆腐村也是小菜無限續，但主餐吃不完可以打包耶，如果主餐真的不能打包，菜單要先註明清楚比較沒爭議啦」、「銀座杏子豬排跟京都勝牛也是小菜可續、主餐吃不完可打包，主要是店家菜單有沒有註明不提供打包的問題」。
許多有小菜自助吧吃到飽的店家，相關規定都有所不同，例如以牛排+自助吧闖出知名度的「我家牛排」以及「貴族世家」，皆在官網上公告，排餐及沙拉吧都是僅限店內食用，所有食物禁止打包，並解釋「肉品及海鮮在16~52℃環境中擱置1至3小時，將會使微生物迅速生長，恐造成身體不適而不能食用，為維護食品安全及您的健康故禁止打包」。
至於部分日式定食店家，都會提供白飯小菜免費續，再加上其餐點原本就有提供外帶服務，若向店員請求幫忙「打包主菜」，通常店員都不會加以拒絕。