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韓版《那些年》來了！TWICE多賢、鄭振永「甜蜜對視」劇照曝光

▲《那些年，我們一起追的女孩》上月宣布將進行翻拍，雖然有傳出鄭振永（左）與TWICE多賢（右）將擔任男、女主角，但雙方經紀公司都沒證實，直到今（10）日多賢在IG上曬出她與鄭振永「甜蜜對視」的劇照，才證實2人將出演韓版《那些年》，消息一出也讓粉絲們十分興奮。（圖／翻攝自多賢IG）
▲《那些年，我們一起追的女孩》上月宣布將進行翻拍，雖然有傳出鄭振永（左）與TWICE多賢（右）將擔任男、女主角，但雙方經紀公司都沒證實，直到今（10）日多賢在IG上曬出她與鄭振永「甜蜜對視」的劇照，才證實2人將出演韓版《那些年》，消息一出也讓粉絲們十分興奮。（圖／翻攝自多賢IG）

記者張一笙／綜合報導

改編自知名作家九把刀同名小說的台灣經典校園愛情喜劇《那些年，我們一起追的女孩》，2011年推出後在台灣創下票房佳績，主演柯震東、陳妍希也獲得極高曝光，電影更深受海外觀眾喜愛。上月，南韓傳出將翻拍《那些年，我們一起追的女孩》的消息，主角將由B1A4出身的鄭振永，以及TWICE成員多賢出演，讓不少影迷十分期待。今（10）日多賢在IG上曬出與鄭振永身穿校服「甜蜜對視」的劇照，證實2人將出演《那些年，我們一起追的女孩》，讓粉絲們都十分興奮。

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▲多賢（右）在IG上，曬出與鄭振永（左）在教室甜蜜對事的劇照，證實2人將出演韓版《那些年》。（圖／翻攝自多賢IG）
▲多賢（右）在IG上，曬出與鄭振永（左）在教室甜蜜對視的劇照，證實2人將出演韓版《那些年》。（圖／翻攝自多賢IG）
上月中，《那些年，我們一起追的女孩》要翻拍韓版的消息曝光後，便引發台、韓2地粉絲熱議，不少影迷們都十分期待韓版能夠好好拍攝這部台灣經典校園劇，同時能賦予全新的風格與樣貌。多賢今日在IG上曬出《那些年，我們一起追的女孩》的劇照，只見照片中多賢與鄭振永2人坐在教室內身穿學生服甜蜜對視，簡單的照片，充分展現清純的校園氛圍。

事實上，5月傳出要翻拍《那些年，我們一起追的女孩》的消息時，多賢與鄭振永的經紀公司都沒有正面回應，僅有JYP娛樂出面表示確實有收到提案，但一切都在討論中。如今，隨著多賢親自公開劇照，相當於正式宣布2人將擔任韓版《那些年，我們一起追的女孩》的男女主角。

▲5月28日剛迎接26歲生日的多賢，在IG上傳身穿制服、領帶手持蛋糕的慶生照，讓不少粉絲都在猜測她是否已經接下「韓版沈佳宜」的角色演出。（圖／翻攝自多賢IG）
▲5月28日剛迎接26歲生日的多賢，在IG上傳身穿制服、領帶手持蛋糕的慶生照，讓不少粉絲都在猜測她是否已經接下「韓版沈佳宜」的角色演出。（圖／翻攝自多賢IG）
韓版《那些年，我們一起追的女孩》，由鄭振永飾演「韓版柯景騰」振宇，而多賢則飾演「韓版沈佳宜」宣雅，2人將共同上演校園愛情青春喜劇。《那些年，我們一起追的女孩》的韓版電影也是多賢第一部影視作品，讓不少ONCE（TWICE粉絲名）都相當期待她的演出。

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