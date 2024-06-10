《淚之女王》CP無望？金秀賢和女偶像親密畫面瘋傳 粉絲全哀嚎
韓星金秀賢因演出《淚之女王》人氣再翻漲，幾乎可以說是「國民老公」，感情生活也備受關注，不少人都將他和《淚之女王》女主角金智媛送作堆，兩人卻始終沒有回應，如今卻被發現，他和28歲女團I.O.I成員林娜榮在音樂節交頭接耳，關係看起來十分親密，立刻引發網友瘋猜兩人是否在熱戀中。
記者吳昕蓓／綜合報導
一組金秀賢參加音樂節的照片在網路上瘋傳，只見畫面中，他戴著黑色鴨舌帽，穿著襯衫搭配黑褲，一身輕便率性，卻仍擋不住身上的星味，他不時和身邊的長髮女子交頭接耳，狀似親密，該名女子也被起底是I.O.I的林娜榮，由於兩人看起來實在太沒有交集，不少粉絲都忍不住直呼：「是沒想過的組合。」
不少網友紛紛猜測，金秀賢和林娜榮在戀愛中，但有粉絲表示，金秀賢參加的音樂節主辦是《淚之女王》的贊助方，金秀賢和贊助方會長也認識，現場不僅他們，還有朴敘俊等藝人，金秀賢在現場也有和粉絲們打招呼，且音樂節現場本來就聲音嘈雜，容易聽不見同伴說話，因此他們湊近對話也很正常。
事實上，《淚之女王》開播以來，由於金秀賢和金智媛在戲中的互動實在甜到不行，兩人的高顏值太般配，加上戲外也經常曬出男友、女友視角，豪不吝嗇大撒糖，讓許多CP粉躺在坑底出不來，紛紛敲碗他們能夠假戲真做，但始終沒有拍到兩人戀愛中的證據。