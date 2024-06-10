鍾明軒開小紅書遭封殺被酸！面對爭議難過吐心聲：傷口已經存在
網紅鍾明軒日前在大陸旅遊時，拍攝了一系列的影片，還發表對於敏感議題的看法，並表示自己相當喜歡中國的文化，「我真的很喜歡這個地方！」但回台灣不久就遭遇了不少批評，還被戲稱為「祖國美人」，但鍾明軒不甩負面聲浪，甚至還開設小紅書帳號，想藉此增加中國粉絲，但帳號才開沒多久就遭到封殺，掀起討論，而鍾明軒也對此作出回應，並難過表示：「傷口已經存在。」
記者施以慧／綜合報導
鍾明軒昨（9）日透過臉書寫下，「總在刀尖上快樂又優美的跳著華爾滋，永遠只說那個當下我想說的真話既然說了，就沒什麼好後悔的。」鐘明軒說，儘管傷口已經存在，但如果要變成自己不喜歡的樣子才可以被大眾喜歡，「那我寧願成為自己喜歡的樣子被大眾討厭，歲月安好，這樣就好。」
事實上，鍾明軒鍾明軒回台後，不甩「大外軒」、「祖國美人」等稱號，6月4日在大陸社群網站「小紅書」開設帳號，還曬出1張吐舌自拍，寫道：「笑罵由人我不怕，小紅書還是要辦。」在但才過短短5天，該帳號就被封殺，個人頁面上系統還顯示「因相關投訴該帳戶違反《社群規範》，其內容無法檢視」的標語，內容全數遭到刪除。
如今鍾明軒為此發聲，引起網友的熱烈討論，就有網友說，「好棒的話！我也寧願成為快樂的自己，被討厭無所謂」、「繼續保持善良，做好你原本該做的角色就好了，相信你，會一直做得到的」、「何錯之有？做最快樂的自己！」另外，仍有網友狠酸他是「祖國美人」， 他則高EQ回應：「也可以說是兩岸暢行無阻的中華大美人。」