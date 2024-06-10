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狄鶯崩潰愛兒被下蠱！孫安佐神祕手勢回應「中邪」　5字反擊了

▲孫安佐發文回應媽媽狄鶯說他被下蠱一事，更直接以5個字反擊酸民。（圖／孫安佐IG）
▲孫安佐發文回應媽媽狄鶯說他被下蠱一事，更直接以5個字反擊酸民。（圖／孫安佐IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

狄鶯、孫鵬24歲獨子孫安佐日前被爆料，他到泰國吸食大麻，導致神智不清，脫褲露下體，闖入民宅中逛大街，回到台灣後，孫安佐持續在IG分享自己的想法，更自爆：「我第一次托福就考90分，考上美國天普大學。」如今又再度發文強調自己沒有認真念就有高分成績，同時回應媽媽狄鶯說他被下蠱一事，更直接以5個字反擊酸民。

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▲孫安佐強調已經和狄鶯（左）和解，開嗆孫鵬（後）直接找他說，不要在背後做偷雞摸狗的事​。（圖／NOWnews攝影中心）
▲孫安佐到泰國吸食大麻，導致神智不清，脫褲露下體，闖入民宅中逛大街。（圖／資料照）
孫安佐5日在IG發文透露，自己第一次考托福「就90分（滿分120分）」，還考上美國的名校天普大學，只是因為2018年時，他在美國捲入恐攻事件遭到當地警方逮捕，被關押了長達261天後遭強制遣返出境回台，一輩子都再也無法入境美國，同時也透露自己不會感到焦慮，和「冥想」有關，目前內心平靜。

日前孫安佐再度發文強調，「沒有認真托福就90分」，暗示自己認真起來肯定不得了，對於媽媽說自己被下蠱，孫安佐也直接寫下「中邪」，還放上雙指交疊的神祕手勢，讓外界霧裡看花，對於酸民們的攻擊，孫安佐似乎也沒有放在心上，以「好的大小姐」5字回應，跟上最近流行。

▲孫安佐5日透過社群發文透露，自己在第一次考托福就考到90分，甚至還有考上美國的名校天普大學。（圖／孫安佐IG）
▲孫安佐5日透過社群發文透露，自己在第一次考托福就考到90分，甚至還有考上美國的名校天普大學。（圖／孫安佐IG）
▲孫安佐昨日晚間開直播表達對現況不滿。（圖／孫安佐IG）
▲孫安佐先前裸上身開直播表達對現況不滿。（圖／孫安佐IG）
事實上，孫安佐回台後不僅頻頻發文，也會開直播和網友互動，先前他裸上身直播，一開始就配合音樂用RAP夾雜中英文表達心情「我不聽任何人，因為我是最自由的人」、「台灣人一直刺激我底線」，引發網友熱烈討論，不少網友都認為他的精神出現問題，但也有部分網友表示，或許孫安佐只是用他自己的方式在表達想法。

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