韓製作人劉在煥傳輕生！詐騙、性騷醜聞頻傳 遺書曝光：打算結束
南韓歌手兼音樂製作人劉在煥過往曾參加歌謠祭節目《無限挑戰》，因喜歡IU而爆紅，後來逐漸轉到幕後活動，今年4月份還宣布即將與作曲家鄭某踏入婚姻，卻隨即被有心人士指控作曲費詐欺，也被爆出疑似對與他合作的女性性騷擾，雖然他全面否認了指控，但壞消息不斷發生，疑似讓劉在煥身心俱疲，今（10）日凌晨還發文表示：「打算結束人生。」甚至留下了遺書，讓外界相當憂心，而根據韓媒提供的最新消息，指出劉在煥疑似在輕生後被送往加護病房治療，目前已轉至普通病房。
記者施以慧／綜合報導
回顧今（10）日劉在煥的貼文，他開頭就坦言：「我想要從人生中下車。」甚至還表示：「我在年輕時受到大眾的喜愛，也承受了全民的憤怒，什麼都經歷過，這些經歷對我來說將是最難忘的回憶。」接著說道，「不知為何想見的人這麼多，當真要走的時候，感到如此懷念和想念，眼淚不自覺地流出。」點明了許多音樂、節目界的前輩。
不只如此，劉在煥還自爆自己長期服用了安眠藥，但生活似乎沒有好轉的跡象，「為何生活會破碎至此呢？應該是我的言行出了問題。」並解釋因為藥效問題，導致自己的判斷障礙和認知能力持續下降，還表示：「對受害者，我真心感到抱歉，因為我只有4000萬（約94.2萬台幣），無法全數退款，非常抱歉，獨自完成170多人的作曲工作，本來就是不現實的部分。」疑似是針對作曲費詐欺一事致歉。
對於自己的未婚妻，劉在煥還提到：「有個我愛的女人，她最終離開了，她希望能夠在沒有我的狀況下繼續生活，我也好好地送她離開了，我只希望她幸福。」並且告白「我創作的藝術品中，最好的作品不是歌曲，而是我花了10年時間打造的妳，妳真的是個可愛的孩子，遇見我時正處於最有潛力的時期，感謝妳成長得那麼好。」
最後，劉在煥在結尾也證實這是自己的遺書：「世界像是一堵接一堵的高牆，我試圖越過它們，但終究有一道我沒越過的牆，當這堵牆像骨牌一樣倒下後，沒有更多的牆可越，只留下荒涼的世界。」並感謝身邊的人，「我感謝大家，也對大家感到抱歉。說到這裡，我感覺死亡似乎已經逼近，老實說我很害怕。家人的遺書將另外傳遞。」