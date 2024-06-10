牛肉麵驚見蟑螂漂浮！孕婦嚇到宮縮「讓外送員躺槍」 店家解釋了
台灣食安事件再添一筆！近期有新竹民眾透過外送平台購買牛肉麵，打開吃到一半才發現裡面竟有蟑螂屍體，甚至導致家中孕婦嚇到宮縮，當事人打電話向店家反映，卻只得到「卸責給外送員」的回答，讓他氣得上網爆料。對此，店家後續也出面解釋完整經過，認為取餐和送餐時間有落差才釀成誤會。
記者潘毅／綜合報導
一位新竹民眾在「新竹爆料公社」控訴，自己使用外送平台點牛肉麵，拿到手的餐點卻有蟑螂屍體，當下他立刻撥打店家的電話反映，並表示「我們沒有要求償，只要你們道歉。我二嫂是孕婦，還讓她吃到蟑螂牛肉麵，激動到宮縮」，結果店家非但不道歉，還將問題推給外送人員，「態度如此糟糕，所以決定讓大家知道這家蟑螂牛肉麵，希望他們可以注重一下環境整潔以及衛生」。
事件曝光後再度引爆社會關注，不少網友也感嘆，最近食物內有小強現身的事件越來越頻繁，雖然廚房內有蟑螂在所難免，但還是希望店家們能注重環境清潔以及出餐前的確認，不要讓客人目睹完整蟑螂在食物內。
事件持續發酵後，也引出當事店家在貼文下方留言澄清，業者表示，這筆訂單是下午3時32分訂餐，外送人員3時49分取餐，但消費者直到下午5時才取到餐，所以才會產生誤會，在此對辛苦的外送人員說抱歉，「我們的產品裡面出現蟑螂，我們責無旁貸，我們會更加注重清消問題」，同時希望當事人提供聯絡方式，討論後續退費及補償等相關事宜。