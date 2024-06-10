李承鉉給離婚的爸媽「訂同一間房」 曝超暖用意：讓他們徹底尷尬
韓裔美籍男星李承鉉以男團「TAKE」出道，後來前往大陸發展，和大陸女星戚薇結婚，婚後育有女兒Lucky和兒子Seven。當初女兒出生，夫妻倆講好，由李承鉉在家當全職奶爸，戚薇則繼續演藝工作，直到2022年，李承鉉參與了《披荊斬棘的哥哥》才又再度走紅，李承鉉也上許多親子節目，他在《爸爸當家》中分享，曾經調皮幫已經離婚的爸媽訂同一間房間，讓爸媽尷尬不已。
記者李欣容／綜合報導
李承鉉在《爸爸當家》中聊到在父母面前還是孩子的時刻，從小父母離異，李承鉉很早就獨立了，現在他也能理解父母的立場，他分享一個調皮的故事，「我爸媽很久沒見面，再次見面是Lucky生日。」他幫父母各自訂了飯店房間，但當父母碰面時，他開玩笑說，「只有一間房了，酒店沒房了。」爸媽頓時尷尬，主持人追問用意，李承鉉才說，「我覺得他們來，肯定很尷尬，一直不提它，就是保持著尷尬，我就讓他們徹底尷尬，反而就好了。」
李承鉉當起超級奶爸，帶孩子得心應手，當初因為戚薇的名氣遠在他之上，兩人決定，女主外男主內，後來有了《披荊斬棘的哥哥》的機會，Lucky也大了，李承鉉回歸舞台，以一首《天上飛》展現迷人的低沉嗓音，而現在戚薇也參加《乘風2024》，夫妻倆的名氣是水漲船高。