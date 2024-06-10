陳妍希演《但願人長久》造型大翻車！化身歌后鄧麗君遭批：哪裡像

李承鉉給離婚的爸媽「訂同一間房」　曝超暖用意：讓他們徹底尷尬

▲李承鉉在《爸爸當家》中分享給離婚的爸媽訂同一間房的故事。（圖／翻攝自微博）
▲李承鉉在《爸爸當家》中分享給離婚的爸媽訂同一間房的故事。（圖／翻攝自微博）

記者李欣容／綜合報導

韓裔美籍男星李承鉉以男團「TAKE」出道，後來前往大陸發展，和大陸女星戚薇結婚，婚後育有女兒Lucky和兒子Seven。當初女兒出生，夫妻倆講好，由李承鉉在家當全職奶爸，戚薇則繼續演藝工作，直到2022年，李承鉉參與了《披荊斬棘的哥哥》才又再度走紅，李承鉉也上許多親子節目，他在《爸爸當家》中分享，曾經調皮幫已經離婚的爸媽訂同一間房間，讓爸媽尷尬不已。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李承鉉在《爸爸當家》中聊到在父母面前還是孩子的時刻，從小父母離異，李承鉉很早就獨立了，現在他也能理解父母的立場，他分享一個調皮的故事，「我爸媽很久沒見面，再次見面是Lucky生日。」他幫父母各自訂了飯店房間，但當父母碰面時，他開玩笑說，「只有一間房了，酒店沒房了。」爸媽頓時尷尬，主持人追問用意，李承鉉才說，「我覺得他們來，肯定很尷尬，一直不提它，就是保持著尷尬，我就讓他們徹底尷尬，反而就好了。」

▲李承鉉說開開玩笑，讓爸媽徹底尷尬一回，反而氣氛就沒那麼僵了。（圖／翻攝自微博）
▲李承鉉說，和爸媽開開玩笑，讓他們徹底尷尬一回，氣氛就沒那麼僵了。（圖／翻攝自微博）
李承鉉當起超級奶爸，帶孩子得心應手，當初因為戚薇的名氣遠在他之上，兩人決定，女主外男主內，後來有了《披荊斬棘的哥哥》的機會，Lucky也大了，李承鉉回歸舞台，以一首《天上飛》展現迷人的低沉嗓音，而現在戚薇也參加《乘風2024》，夫妻倆的名氣是水漲船高。

取代張書偉！謝京穎合體Energy站C位　牛奶催生：快加入爸媽行列

典典寶寶暴風抽高！趙小僑曬「1家4口」甜靠劉子銓：好久沒出遊

白家綺「爆肥8公斤」被懷疑第5胎！狠甩三層肥肉辣秀小蠻腰

躲債留陰影？謝金燕罕提兒時經歷　自嘲「沒童年的傢伙」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載