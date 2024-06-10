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新生代強投誕生！台鋼雄鷹王柏傑初登板奪勝　技壓味全王牌徐若熙

▲台鋼雄鷹王柏傑生涯初登板主投5局，僅被敲出2支安打，送出5次三振，沒有失分。(圖/台鋼雄鷹提供)
▲台鋼雄鷹王柏傑生涯初登板主投5局，僅被敲出2支安打，送出5次三振，沒有失分。(圖/台鋼雄鷹提供)

記者廖聿偉/綜合報導

中華職棒又誕生一名本土強投！王柏傑生涯初登板、初先發就威風八面，主投5局用了66球，僅被敲出2支安打，送出5次三振，沒有失分，並幫助台鋼雄鷹3：2擊敗味全龍，只可惜王柏傑未能拿下勝投，生涯首勝還要再等等。年僅19歲的王柏傑是台鋼在2023年中職選秀會首輪第二指名的選手，簽約金達470萬，被視為是潛力新星；此役迎來生涯在一軍的初登板，並未怯場，全場只投出一次保送，表現穩健。

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此役味全龍也派出本土王牌徐若熙先發，表現依舊穩健，主投5局用了87球，僅被敲出4支安打，但受到失誤影響掉了1分，最終無關勝敗。

年僅19歲的王柏傑是台鋼在2023年中職選秀會首輪第二指名的選手，簽約金達470萬，被視為是潛力新星；此役迎來生涯在一軍的初登板，並未怯場，全場只投出一次保送，表現穩健。

本場比賽戰局於7局下出現變化，王博玄敲出安打後，游擊手曾子祐再敲出一支三壘安打，成為勝利打點，台鋼雄鷹單局灌進2分，穩住勝果。

▲樂天桃猿洋投霸威斯奮力投8局，燃燒125球拿下勝投。（圖／翻攝自樂天桃猿臉書）
▲樂天桃猿洋投霸威斯奮力投8局，燃燒125球拿下勝投。（圖／翻攝自樂天桃猿臉書）
樂天七局下灌4分　逆轉勝統一獅

另一場比賽，樂天桃猿則在第7局灌進4分，逆轉以5：3擊敗統一獅，拿下對戰三連勝，樂天也終止二連敗小低潮。邱浩鈞上場後援卻失利，獅隊斷送江山，最終以2分差落敗。

此役獅隊邀請黃秋生擔任開球嘉賓，而總教練林岳平也擔任接球捕手，兩人也為端午節球迷獻出最佳表現。


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