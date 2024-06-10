新生代強投誕生！台鋼雄鷹王柏傑初登板奪勝 技壓味全王牌徐若熙
中華職棒又誕生一名本土強投！王柏傑生涯初登板、初先發就威風八面，主投5局用了66球，僅被敲出2支安打，送出5次三振，沒有失分，並幫助台鋼雄鷹3：2擊敗味全龍，只可惜王柏傑未能拿下勝投，生涯首勝還要再等等。年僅19歲的王柏傑是台鋼在2023年中職選秀會首輪第二指名的選手，簽約金達470萬，被視為是潛力新星；此役迎來生涯在一軍的初登板，並未怯場，全場只投出一次保送，表現穩健。
記者廖聿偉/綜合報導
此役味全龍也派出本土王牌徐若熙先發，表現依舊穩健，主投5局用了87球，僅被敲出4支安打，但受到失誤影響掉了1分，最終無關勝敗。
年僅19歲的王柏傑是台鋼在2023年中職選秀會首輪第二指名的選手，簽約金達470萬，被視為是潛力新星；此役迎來生涯在一軍的初登板，並未怯場，全場只投出一次保送，表現穩健。
本場比賽戰局於7局下出現變化，王博玄敲出安打後，游擊手曾子祐再敲出一支三壘安打，成為勝利打點，台鋼雄鷹單局灌進2分，穩住勝果。
樂天七局下灌4分 逆轉勝統一獅
另一場比賽，樂天桃猿則在第7局灌進4分，逆轉以5：3擊敗統一獅，拿下對戰三連勝，樂天也終止二連敗小低潮。邱浩鈞上場後援卻失利，獅隊斷送江山，最終以2分差落敗。
此役獅隊邀請黃秋生擔任開球嘉賓，而總教練林岳平也擔任接球捕手，兩人也為端午節球迷獻出最佳表現。