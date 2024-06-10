國安拉警報！中國籍快艇直闖淡水河口 立委建議無人機強化監控
北部海域昨日發生陸籍快艇直衝淡水河口進入淡水漁人碼頭的事件，該船進入淡水河後，並於淡水渡船碼頭與交通船發生擦撞，經業者報案後海巡署才攔截逮人。該船若未經攔截，恐已衝過關渡大橋，讓首都中樞衛戍安全拉警報。對此，民眾黨立委林憶君今（10）日建議，可以考慮讓少部分義務役投入前線和海岸偵防，搭配無人機等科技手段全天候監控我國周遭領海領空。
記者呂炯昌／台北報導
林憶君指出，此事與近日我國前線離島頻遭大陸無人機闖入空拍，甚至投擲心戰傳單反映的是同一個國安問題，亦即面對中國官方或民間自發性的新型態灰色地帶作為，以現有的偵防手段，顯然無法及時發現，也無法即時應對。
林憶君指出，若要做到能即時發現應對，就必須投入更多裝備和人力，裝備問題可以花錢解決，但目前海巡和志願役人力使用已經飽和，林憶君建議，未來可以考慮讓少部分義務役投入前線和海岸偵防，搭配無人機等科技手段全天候監控我國周遭領海領空。
林憶君認為，以科技手段監控不但可提高單位人力效率，又能不受天候限制監控能力。林憶君提到，例如無人機飛行速度快，若再搭配夜視儀或小功率雷達，便可以3至4位飛手輪班方式不間斷進行大範圍監控；若改用無人艇，則可同樣以輪班方式監控近岸區域，如此才能讓解放軍或中國大陸有心人士無可趁之機。