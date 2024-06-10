黃仁勳台灣行為何能掀旋風？「公關女王」點出4大關鍵操作

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首先，她提到，國際事業總裁等級的人物很少讓行程完全透明，但黃仁勳的行程，媒體幾乎緊緊跟在餐廳門外，可知道黃團隊與媒體保持友好和開放的態度，以現今資訊全球化的狀態，台灣行的報導在全球播送，每一句話和行事風格都成為品牌訊息，媒體與社群分享堆疊，加速了擴散聲量的速度，若同樣在美國進行演講或發表會，公關效益不會如此高。
接著，岳啟儒指出，黃仁勳在媒體前的畫面是相當親民的，如為中職開球、與台積電創辦人張忠謀逛夜市、商務聚餐選在中菜私廚或台菜餐廳，餐廳外送飲料給民眾和記者，簽名也來者不拒，這引起了媒體的高度興趣。事實上，輝達公司所擁有的產品與技術，大眾懂得比例有限，但親民的形象贏得好感度與信任度，讓黃仁勳=人類的未來的形象浮現，這樣就夠了。
第三則是台灣的市場地位，岳啟儒點出，黃仁勳在演講和受訪不時說一點台語，也強調台灣是世界支柱，把台灣掛在嘴上的原因，除了出生在台灣、來到貴寶地得說些好話之外，讓大家知道全球科技產業和台灣有緊密的合作與供需關係，表現出與台灣前二十大科技企業友好的程度，也是商業競爭背後的宣示以及商業策略。
岳啟儒表示，黃仁勳一直以來始終以黑皮衣作為外型特徵，與其他幾位著名CEO明星有很大的跨距，讓人感到前為不羈，也呼應了他致力發展AI，思想不受限且jo49x6無邊界的象徵。
最後，岳啟儒強調，就公關專業來說，黃仁勳的幽默、親切、沒有架子，的確是演不來的，但不代表這就是全部的黃仁勳。在追星之餘，更值得關注的是黃仁勳這位科技超級巨星背後，必定有強烈的意志力以及決斷力，才能成就如此偉大事業的。