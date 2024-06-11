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《名校的階梯》超帥富二代是《王之國》空少！23歲穿制服伸縮自如

▲金載原（左）因為參演《歡迎來到王之國》嶄露頭角，這次在《名校的階梯》飾演高中生，2部劇都有帥氣制服可以穿。（圖／金載原IG、Netflix）
▲金載原（左）因為參演《歡迎來到王之國》嶄露頭角，這次在《名校的階梯》飾演高中生，2部劇都有帥氣制服可以穿。（圖／金載原IG、Netflix）

記者陳雅蘭／台北-首爾連線報導

南韓新富二代校園劇《名校的階梯》正式上線，由盧正義（飾演：鄭哉怡）、李彩玟（飾演：姜嘏）、金載原（飾演：金俐晏）、池慧元（飾演：尹荷拉）、李元鄭（飾演：李優進）5位平均年齡23歲的新演員共演，他們接受台灣媒體訪問宣傳作品，金載原聊到從《歡迎來到王之國》空少演到《名校的階梯》當高中生「都在穿制服」，不管是哪種角色，對他來說都是珍貴回憶。

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《名校的階梯》劇情講述在0.01%上位圈少數者，既是秩序又是法律的朝信高中，因為一名懷揣祕密的轉學生出現後，菁英學生們堅固的世界因此出現裂痕，故事情節包含求學、上流社會的階級制度與黑暗；有望繼2018年的《天空之城Sky Castle》後，再吸引觀眾注意的「二代貴族學生校園霸凌」題材的電視劇。

▲池慧元（左起）、金載原、盧正義、李彩玟、李元鄭接受台灣媒體訪問，宣傳《名校的階梯》。（圖／Netflix）
▲池慧元（左起）、金載原、盧正義、李彩玟、李元鄭接受台灣媒體訪問，宣傳《名校的階梯》。（圖／Netflix）
年齡相近飆戲很合拍　盧正義戲裡戲外氣場強

盧正義、李彩玟、金載原、池慧元、李元鄭平均年齡23歲，雖然年紀相仿，但對彼此來說都是陌生面孔，特別是盧正義飾演的「鄭哉怡」女王氣場人設，總給人生人勿近的感覺，好在5人私下相處融洽，不會刻意保持距離，盧正義自認沒有距離感，但這是她的想法，「應該要問問其他人，我也想聽聽其他人的意見」。

講到「女王角色」，盧正義戲裡戲外都是隱藏情緒的個性，所以詮釋起來並不困難，她說：「我確實在現實生活中，也不太跟別人說我的心事，所以對我來說不會難演，沒有什麼比較辛苦的經歷。」但這不影響跟演員打成一片，大家私下還是好朋友。

金載原透露，因為跟盧正義飾演一對情侶，為了劇情需要必須變熟，所以私下聊了不少，「畢竟她也是出道14年的大前輩。」池慧元則認為大家性格有點怕生，不過因為同齡，聚在一起很開心，未花太多時間就變親近。李元鄭表示：「一喊卡大家就會照顧對方問『還好嗎？』所以我記得片場氣氛很好！」李彩玟也認證當時是處在「幸福的片場」。

▲▼盧正義劇中飾演氣場強大的「鄭哉怡」，總是給人生人勿近的感覺，私下的她也透露不太會跟周邊吐露內心事，與角色性格有一點相似。（圖／Netflix）
▲▼盧正義劇中飾演氣場強大的「鄭哉怡」，總是給人生人勿近的感覺，私下的她也透露不太會跟周邊吐露內心事，與角色部分性格有一點相似。（圖／Netflix）
▲▼盧正義劇中飾演氣場強大的「鄭哉怡」，總是給人生人勿近的感覺，私下的她也透露不太會跟周邊吐露內心事，與角色性格有一點相似。（圖／Netflix）
 
長相在《歡迎來到王之國》就受關注　金載原從空少變高中生

今年23歲的金載原，在主演《名校的階梯》之前，曾在熱門劇《歡迎來到王之國》亮相，飾演帥氣空少「李路雲」，從空少制服換成學生裝扮，是否會懷念昔日帥氣的戲服？他說：「隔了很久再穿到學校制服，學校也是一種制服，雖然一樣是制服，但是在高中裡，我們的制服跟正裝套裝都很嶄新，而且是跟同齡的同事拍攝，對我來說是很珍貴的回憶。」5人對於制服裝，一致認為李彩玟穿起來最適合，「他真的像是真的學生」。

說到學生時期，聊天群組少不了，演員們是否也有創群？最常發言以及「貼圖富翁」是哪位？李元鄭自招話最多，「我最常在群組發言！會傳說『今天辛苦了』，我也是傳最多貼圖的，然後大家都會很溫柔給我回應，很溫暖」。《名校的階梯》總數7集可至Netflix收看。

▲▼金載原在《歡迎來到王之國》飾演空少，這次演《名校的階梯》高中生「金俐晏」。（圖／Netflix）
▲▼金載原在《歡迎來到王之國》飾演空少，這次演《名校的階梯》高中生「金俐晏」。（圖／Netflix）
▲▼金載原在《歡迎來到王之國》飾演空少，這次演《名校的階梯》高中生「金俐晏」。（圖／Netflix）
 
▲▼池慧元（上圖）、李彩玟（下圖，依序）、李元鄭在場拍攝關係融洽，沒有距離感。（圖／Netflix）
▲▼池慧元（上圖）、李彩玟（下圖依序）、李元鄭在片場拍攝關係融洽，沒有距離感。（圖／Netflix）
▲▼池慧元（上圖）、李彩玟（下圖，依序）、李元鄭在場拍攝關係融洽，沒有距離感。（圖／Netflix）
 
▲▼池慧元（上圖）、李彩玟（下圖，依序）、李元鄭在場拍攝關係融洽，沒有距離感。（圖／Netflix）
 

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