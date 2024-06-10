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全球供應鏈分裂！彭博點名台積電與鴻海將領導重塑

▲受到地緣政治風險影響，全球產業供應鏈分裂，彭博專欄近日點名台灣兩大公司台積電與鴻海將成領導重塑的指標。圖為台積電。（圖／美聯社／達志影像）
▲受到地緣政治風險影響，全球產業供應鏈分裂，彭博專欄近日點名台灣兩大公司台積電與鴻海將成領導重塑的指標。圖為台積電。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

受到美中科技對抗以及全球地緣政治風險影響，迫使全球產業供應鏈分裂，彭博科技專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）近日指出，台灣兩家公司台積電與鴻海，將成為引導供應鏈重整的重要領導指標。

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高燦鳴（Tim Culpan）10日以「兩大公司將領導全球供應鏈」（Two Companies Will Guide Global Supply Chains）為題撰文，內容指出，台積電是全球最大晶片製造商，客戶涵蓋蘋果、輝達、超微等大戶；鴻海則將精密零組件組裝成終端設備產品，包含蘋果的iPhone與輝達的人工智慧伺服器，業務還擴及工業領域，如特斯拉的電動車、西門子（Siemens）的工廠自動化系統，甚至還有以色列的衛星製造商也是客戶。

高燦鳴認為，台積電與鴻海的規模和技術，讓他們位居全球領導地位，在供應鏈中若其中一家消失則難以取代，這也是美國和澳洲等國擔心台海緊張甚至發生軍事衝突的原因。不過，他認為，這兩家公司在戰略上較少思考戰爭問題，更在乎的是如何在全球化之下擴大領先地位。

此外，他也指出，台積電在全球的產業布局，也成為供應鏈的重要指標，並舉出例子，台積電雖不生產汽車零件，但在德國的工廠卻選在了汽車重鎮德勒斯登，與福斯和保時捷等大廠相鄰，並與博世集團（Bosch）、英飛凌科技公司（Infineon）和恩智浦半導體（NXP Semiconductors）等公司合作，使得其他希望與台積電合作的廠商也必須在該座城市附近推展業務。

對於台積電在亞利桑那設廠，高燦鳴則指出，儘管有美國端的壓力和美國政府祭出的各樣獎勵，讓台積電沒有太多選擇，但設廠計畫仍吸引了如李長榮化學工業（LCY Chemical）和崇越科技（Topco Scientific）等公司跟進。

鴻海方面，他則提到，在墨西哥、印度和東南亞等國擴大設廠，多元化佈局以及擴大工廠自動化等行動，只要設廠便能掀起供應商產業鏈聚集效應，任何希望成為國際供應鏈一份子的企業，都會選擇跟進台積電和鴻海的腳步。
 

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