全球供應鏈分裂！彭博點名台積電與鴻海將領導重塑

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高燦鳴認為，台積電與鴻海的規模和技術，讓他們位居全球領導地位，在供應鏈中若其中一家消失則難以取代，這也是美國和澳洲等國擔心台海緊張甚至發生軍事衝突的原因。不過，他認為，這兩家公司在戰略上較少思考戰爭問題，更在乎的是如何在全球化之下擴大領先地位。
此外，他也指出，台積電在全球的產業布局，也成為供應鏈的重要指標，並舉出例子，台積電雖不生產汽車零件，但在德國的工廠卻選在了汽車重鎮德勒斯登，與福斯和保時捷等大廠相鄰，並與博世集團（Bosch）、英飛凌科技公司（Infineon）和恩智浦半導體（NXP Semiconductors）等公司合作，使得其他希望與台積電合作的廠商也必須在該座城市附近推展業務。
對於台積電在亞利桑那設廠，高燦鳴則指出，儘管有美國端的壓力和美國政府祭出的各樣獎勵，讓台積電沒有太多選擇，但設廠計畫仍吸引了如李長榮化學工業（LCY Chemical）和崇越科技（Topco Scientific）等公司跟進。
鴻海方面，他則提到，在墨西哥、印度和東南亞等國擴大設廠，多元化佈局以及擴大工廠自動化等行動，只要設廠便能掀起供應商產業鏈聚集效應，任何希望成為國際供應鏈一份子的企業，都會選擇跟進台積電和鴻海的腳步。