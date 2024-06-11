NBA／湖人新主帥難產！NCAA二連霸名教Dan Hurley拒絕22.6億巨約
NBA洛杉磯湖人找尋新主帥又碰壁！根據美國媒體最新消息指出，NCAA康乃狄克大學（University of Connecticut）二連霸名教頭Dan Hurley宣布續留，將繼續朝連霸之路邁進，同時婉拒了湖人提供的6年7000萬美元(約22.6億台幣)的巨額合約，此消息也讓外界非常震驚。
記者廖聿偉/綜合報導
根據美國媒體《ESPN》報導，Dan Hurley經過深思後，仍決定留再NCAA康乃狄克大學，日前還曾傳聞Hurley與湖人老闆Jeanie Buss和湖人總經理Rob Pelinka相談甚歡，且湖人提出「令人信服的條件」，不過最後仍破局。
湖人本季在季後賽首輪就出局，而球團也決定開出主帥Darvin Ham。自Phil Jackson在2010-11賽季退休後，Ham是湖人的第七任主教練，且沒有一位總教練的任期超過三個賽季。
Darvin Ham決定回鍋公鹿當助理教練
美國媒體披露，湖人已展現最大誠意，願意提供Dan Hurley超過5年的合約，且合約總價值將排名NBA史上前6，未料卻還是遭到拒絕。
根據ESPN的Adrian Wojnarowski報導，Darvin Ham將返回密爾瓦基公鹿，在Doc Rivers手下擔任助理教練。本次對於Ham來說有某種程度的回歸意義，因為他曾在2018-22球季擔任過Mike Budenholzer的助理教練，並曾幫助過公鹿在2021年奪冠。