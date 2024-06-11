足球／國小世界盃台中清水國小帽子戲法稱王 花蓮富世國小封后
112學年度國小世界盃總決賽在端午節登場，女子組為花蓮富世國小拼戰彰化永靖國小，男子組則由首屆冠軍臺中市清水國小對決地主臺北公館國小。雖然是端午佳節仍有許多民眾頂著烈日來臺北田徑場觀賽，首先登場的女子組上半場便由花蓮富世國小的李子萱率先破網接著金靴獎得主白芷瑄在門前6碼起腳再下一城，帶著2 : 0的比數進入下半場，彰化永靖國小主將詹雨蓉二打一接獲隊友賴琪蕙助攻起腳破蛋，可惜後繼無力，終場花蓮富世國小喜迎隊史首冠。
記者廖聿偉/綜合報導
總教練蘇琬菁賽後受訪說，其實賽前並未交代球員要怎麼打，只是淡淡的叮嚀大家穩定一點、輕鬆踢就好。而白芷瑄在此役進球後確定獲得金靴獎，她仍然不滿意冠軍賽的表現，認為每一球都想進攻但錯失良機。
清水國小奪隊史第二冠
男子組部份清水國小在開賽不久即被對手公館國小破網掉分，但隨後在隊長陳秉澤門前以世界波追平比數，雙方平手來到下半場，陳秉澤在門前補進超前分，接著再以角球發球撞柱完成帽子戲法，個人包辦球隊所有分數，終場便以3 : 1拿下隊史第二冠。
總教練張禾諭賽後表示，在掉了第一分後便發現球員開賽未進入狀況，隨即喊暫停調整防守策略，在大半場就進行壓迫盯人，他也讚許陣中隊長陳秉澤的表現，在此役的反應速度、身材優勢及射門力道等各項條件堪稱是超齡表現，拿到金球獎當之無愧。
體育署學校體育組組長蔡忠益在頒獎典禮上也肯定及感謝所有學校師生及家長對國小世界盃的支持與投入，他在受訪時表示教育部體育署對於基層足球的發展一向不遺餘力，只要迷你足球協會有意願繼續扎根基層，並結合民間企業的力量，教育部體育署樂觀其成。