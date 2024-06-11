變頻冷氣「內行不會直接關機」！遙控器按1鈕黴菌全滅：專家認證

天氣預報／今開工出門要帶傘！午後變天「雷雨突襲」　2地防大雨

▲今（11）日開工日，受西南風增強影響，南部全天有短暫陣雨或雷雨，其它地區午後有雷陣雨。（圖／記者葉政勳攝）
▲今（11）日開工日，受西南風增強影響，南部全天有短暫陣雨或雷雨，其它地區午後有雷陣雨。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

中央氣象署指出，今（11）日開工日，受西南風增強影響，南部全天有短暫陣雨或雷雨，中部有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，特別要提醒，在南部及午後各地山區有局部大雨發生的機率。北部沿海空曠地區及蘭嶼、綠島易有較強陣風。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署表示，未來一週的降雨型，大致是夜晚、清晨雨勢以沿海為主，白天開始逐漸往內陸、山區發展，因此要特別提醒中南部民眾，上午外出要特別留意雨勢，午後則是全台都可能有雷雨，下班也要記得將雨具準備好，尤其午後雷雨常來得又快又急，要特別注意天氣轉變。 

▲未來一週的降雨型態，大致是夜晚、清晨雨勢以沿海為主，白天開始逐漸往內陸、山區發展。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週的降雨型態，大致是夜晚、清晨雨勢以沿海為主，白天開始逐漸往內陸、山區發展。（圖／中央氣象署提供）
🟡今日各地天氣概況

🟡北台灣
📍台北市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏26至34度
📍新北市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏26至33度
📍桃園市：多雲時晴，降雨機率20％ ，氣溫攝氏25至33度

🟡中台灣天氣
📍台中市：陰時多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率40％ ，氣溫攝氏26至32度

🟡南台灣天氣
📍台南市：多雲時陰短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至31度
📍高雄市：多雲時陰短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至32度

🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏26至30度

連假結束雨連下6天！明開工日「下班防大雨」　全台高溫飆破30度

一週天氣出爐！開工日大雨襲台　一圖看「氣溫、降雨熱區」

天氣預報／收假日回家要帶傘！午後雷雨又快又急　開工日雨區擴大

一路悶到6月底！賈新興：台灣梅雨季結束　將進入「炎熱模式」　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載