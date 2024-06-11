天氣預報／今開工出門要帶傘！午後變天「雷雨突襲」 2地防大雨
中央氣象署指出，今（11）日開工日，受西南風增強影響，南部全天有短暫陣雨或雷雨，中部有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，特別要提醒，在南部及午後各地山區有局部大雨發生的機率。北部沿海空曠地區及蘭嶼、綠島易有較強陣風。
記者張志浩／綜合報導
氣象署表示，未來一週的降雨型，大致是夜晚、清晨雨勢以沿海為主，白天開始逐漸往內陸、山區發展，因此要特別提醒中南部民眾，上午外出要特別留意雨勢，午後則是全台都可能有雷雨，下班也要記得將雨具準備好，尤其午後雷雨常來得又快又急，要特別注意天氣轉變。
🟡今日各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏26至34度
📍新北市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏26至33度
📍桃園市：多雲時晴，降雨機率20％ ，氣溫攝氏25至33度
🟡中台灣天氣
📍台中市：陰時多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率40％ ，氣溫攝氏26至32度
🟡南台灣天氣
📍台南市：多雲時陰短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至31度
📍高雄市：多雲時陰短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至32度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏26至30度