OpenAI與蘋果合作！將ChatGPT引入iPhone等系統 馬斯克反對
OpenAI 10日宣布與蘋果公司建立合作夥伴關係，以及ChatGPT與Siri的整合，預計今年稍晚將把ChatGPT整合到iPhone、iPad和Mac電腦的作業系統中。不過特斯拉執行長、社群平台「X」董事長馬斯克（Elon Musk）對此並不樂見，以「安全」為由表示反對。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《彭博社》、《路透社》報導，馬斯克雖是OpenAI的共同創辦人之一，但後來與OpenAI的關係發展並不好，曾不只一次表達對生成式AI快速發展的擔憂，但他同時也在開發能與ChatGPT抗衡的app。
馬斯克在X平台上發文，打下：「如果蘋果在作業系統層面整合OpenAI，那麼蘋果設備將被禁止在我的公司使用，這是不可接受的安全違規行為。」並挖苦蘋果無法製造自己的AI，也不知道一旦將數據交給OpenAI會發生什麼事。
蘋果則聲稱，與ChatGPT的整合，不代表用戶數據會被追蹤，透過Siri使用ChatGPT時，用戶的IP位址將被隱藏。
依照蘋果的說法，它已經建構了以「隱私」為核心的人工智慧，並將結合終端裝置AI、雲端運算來支援這些功能。