百萬YTR正妹宣布懷孕！「血淚求子歷程」全公開 粉絲看哭：恭喜
正妹YouTuber瑀熙今年4月宣布婚訊，原本搭上愚人節風潮，拍了「無聊去路邊找人結婚」企劃短片，但她事後證實對方是穩交兩年的圈外男友。昨（10）日瑀熙在IG上公布懷孕喜訊，並透露自己是難受孕的體質，備孕整整一年才成功懷上，辛苦求子的心路歷程曝光後，讓網友紛紛替她感到開心，留言祝福：「恭喜！替妳開心。」
記者賴禹妡／綜合報導
瑀熙昨日在IG發布短片，表示自己去年就開始積極備孕，但半年來遲遲等不到好消息，之後才被醫師告知子宮內膜過薄，天生就是比他人還難受孕的體質，「聽到這個消息，對我來說真的是晴天霹靂，從來沒想過這件事會發生在我身上。」
瑀熙仍然沒有放棄求子，不僅努力調養身體，就連不愛的運動都拼命維持，但總是看到驗孕棒的結果是一條線，「從一開始抱著期待，到後來變成絕望。」然而，經過瑀熙持之以恆的奮鬥，她終於在不久前成功懷孕，並將小孩的乳名取為「小布」，「永遠不會忘記第一次聽到你心跳聲的那一天，是我這輩子最快樂的瞬間。這一刻，我只想把我最好的全部留給你，也希望之後你可以快樂健康地長大。」
瑀熙除了和大家分享好消息，也坦言這些資訊雖然很私人，但希望能給類似處境的人帶來一點力量、信心，「從備孕到懷孕，這條路上真的太艱辛，好幾個夜晚，不知道我是怎麼度過的」，她感謝沒有輕言放棄的自己，也感謝老公與家人的支持陪伴。
瑀熙今年愚人節原本向外界透露，她因為無聊而在路邊找人結婚，2人當下還直接前往戶政事務所登記，引起一陣熱議。不過，瑀熙事後證實，與老公並非閃電結婚，其實兩人已交往兩年多，對方是圈外人，個性溫和，因為生活圈完全不同，反而讓生活變得很有趣。