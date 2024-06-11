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影／Kyrie Irving被塞爾提克球迷挑釁！離場時「手比五」示意G5見

▲獨行俠當家明星控衛Kyrie Irving總冠軍賽前兩戰表現不佳，也是獨行俠無法搶勝關鍵，而Irving在賽後疑似還遭到對方球迷挑釁，這也讓他忍不住回擊，用「手比五」的方式示意綠軍球迷他還會回來。（圖／取自社媒X）
▲獨行俠當家明星控衛Kyrie Irving總冠軍賽前兩戰表現不佳，也是獨行俠無法搶勝關鍵，而Irving在賽後疑似還遭到對方球迷挑釁，這也讓他忍不住回擊，用「手比五」的方式示意綠軍球迷他還會回來。（圖／取自社媒X）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃總冠軍戰G2昨（10）日開打，最終由塞爾提克在主場以105：98再度擊敗獨行俠，系列賽率先取得2：0領先，下一戰將回到獨行俠主場進行。而獨行俠當家明星控衛Kyrie Irving在退場時，疑似遭到了塞爾提克球迷挑釁，這也讓他忍不住回擊，用「手比五」的方式示意綠軍球迷，表示他還會再回來塞爾提克主場打第5戰。

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Irving遭到對手輪番嚴防　無法打出應有明星身手

本場總冠軍賽G2Kyrie Irving全場先發出賽41分鐘，共出手18投7中，三分球則是3投全數落空，得到16分2籃板6助攻。而他在面對塞爾提克Jrue Holiday、Derrick White等人嚴密看防的情況下，無法打出應有的身手，也是獨行俠無法贏球最重要的關鍵之一

而Kyrie Irving賽後離場時，疑似也遭到了綠衫軍球迷挑釁，他也不甘示弱回擊，向球迷伸出5根手指，示意自己將在G5回來踢館，不會輕易被橫掃，從畫面上也可以看到，Irving的神情顯得相當不悅，並且嘴巴還念念有詞。

Kyrie Irving賽後也出席記者會，談到下一戰將回到達拉斯，他說：「回到主場當然會想利用主場優勢，那讓你感到舒適，會讓你打出自信。他們（塞爾提克）前2場做了他們該做的事，所以輪到我們回到家，做我們該做的事情了。當然你要給對手稱讚，他們一直在競爭，我們也在競爭，我們必須在這樣困難的時刻團結一致。」

坦言前兩戰個人表現低迷　Irving稱他會承擔責任

至於總冠軍賽前兩戰的低迷表現，Irving則坦言是輸球是自己的責任，他會扛下這些，「我會承擔大部分責任，因為前兩場我打得不好，尤其是考慮到Luka Doncic拿了這麼多得分、籃板、助攻，幫助球隊做了很多無形的事情。我一直覺得我有責任讓其他人打得更舒服，所以這也是我們所有人的責任，如果你問我們其他人，他們也會覺得自己可以做得更好。」


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