詹皇稱讚是「最有天賦球員」後　Irving表現暴跌、還未投進三分球

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在6天之前，詹皇與JJ Redick在節目《Mind the Game》中談到老隊友Irving，他給予後者超高評價，直言對方就像是神奇的巫師一樣，「籃球場上沒任何技術他做不到的技巧，看到他現在的成就和成長我很開心、也很自豪。但同時我也很生氣了，因為現在我不再是他的搭檔了。」
James還稱Irving是他認為聯盟中「最有天賦的球員」之一，左右手都可以使用，還誇張地表示，若因為一些原因右手無法用，Irving可以只用左手打完比賽。
但說也奇怪，在總冠軍賽開打後，Irving前2戰被完全限制，總計37投13中，三分球8投0中，場均14分，投籃命中率35%，三分命中率0%，被塞爾提克後衛Jrue Holiday比下去，後者場均19分，投籃命中率65%，三分命中率44%。
塞爾提克調整擋拆對位 獨行俠進攻受限制
塞爾提克在這一輪給予Luka Doncic和Irving十分大的壓力，Holiday、Derrick White、Jaylen Brown都是出色的外線防守者，綠衫軍還在團隊防守策略上略施小計，讓獨行俠擅長的擋拆也打不出局面。
塞爾提克讓Jayson Tatum去防守Dereck Lively II和Daniel Gafford，讓中鋒去防守P.J. Washington和Derrick Jones Jr. ，如此降低了掩護者下滑空接攻框的威脅，綠軍在擋拆三對三防守中守住了獨行俠進攻，如此就不需要弱側過多協防，也就沒有底角三分機會，環環相扣。
而Irving在前兩戰顯然打得非常不舒服，沒有進入到進攻節奏之中，一方面這也和他必須在防守端消耗大量精力有關。回到主場後他和球隊都必須做出調整，給予Doncic在進攻方面更多援助。