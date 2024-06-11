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詹皇稱讚是「最有天賦球員」後　Irving表現暴跌、還未投進三分球

▲「詹皇」LeBron James在稱讚老隊友Kyrie Irving是「最有天賦的球員」之後，他還沒有投進三分球，場均僅有14分。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James在稱讚老隊友Kyrie Irving是「最有天賦的球員」之後，他還沒有投進三分球，場均僅有14分。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA總冠軍賽一則有趣的數據：「詹皇」LeBron James在稱讚老隊友Kyrie Irving是「最有天賦的球員」之後，他還沒有投進三分球，場均僅有14分。波士頓塞爾提克在這一輪，對於這位達拉斯獨行俠的明星後衛嚴加看管，也在擋拆上進行了對位調整，成功降低Irving的進攻表現，也是他們系列賽目前取得2：0的關鍵。

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被詹皇稱讚後　Irving表現暴跌

在6天之前，詹皇與JJ Redick在節目《Mind the Game》中談到老隊友Irving，他給予後者超高評價，直言對方就像是神奇的巫師一樣，「籃球場上沒任何技術他做不到的技巧，看到他現在的成就和成長我很開心、也很自豪。但同時我也很生氣了，因為現在我不再是他的搭檔了。」

James還稱Irving是他認為聯盟中「最有天賦的球員」之一，左右手都可以使用，還誇張地表示，若因為一些原因右手無法用，Irving可以只用左手打完比賽。

但說也奇怪，在總冠軍賽開打後，Irving前2戰被完全限制，總計37投13中，三分球8投0中，場均14分，投籃命中率35%，三分命中率0%，被塞爾提克後衛Jrue Holiday比下去，後者場均19分，投籃命中率65%，三分命中率44%。

塞爾提克調整擋拆對位　獨行俠進攻受限制

塞爾提克在這一輪給予Luka Doncic和Irving十分大的壓力，Holiday、Derrick White、Jaylen Brown都是出色的外線防守者，綠衫軍還在團隊防守策略上略施小計，讓獨行俠擅長的擋拆也打不出局面。

塞爾提克讓Jayson Tatum去防守Dereck Lively II和Daniel Gafford，讓中鋒去防守P.J. Washington和Derrick Jones Jr. ，如此降低了掩護者下滑空接攻框的威脅，綠軍在擋拆三對三防守中守住了獨行俠進攻，如此就不需要弱側過多協防，也就沒有底角三分機會，環環相扣。

而Irving在前兩戰顯然打得非常不舒服，沒有進入到進攻節奏之中，一方面這也和他必須在防守端消耗大量精力有關。回到主場後他和球隊都必須做出調整，給予Doncic在進攻方面更多援助。


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