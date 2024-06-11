韓國人氣女團aespa隊長Karina超辣開球！球迷也瘋狂：美到不像話
韓職球團樂天巨人9日與SSG登陸者之戰迎來重量級嘉賓開球，邀請韓國女團aespa隊長Karina（劉知珉）首度登上投手丘，她穿上淺藍色的「00號」樂天巨人球衣與牛仔褲露出纖腰驚豔亮相，讓全場球迷幾乎都掏出手機搶拍她的身影，更有球迷留言，直呼Karina超正，並且「美到不像話」，Karina很想開球，難得露出十分開心的樣子，由於aespa已成為風靡全球的女團，還舉辦世界巡迴演唱會，因此當天門票銷售一空，全場球迷紛紛高舉手機就為了拍下Karina投球。
記者吳政紘/綜合報導
韓國女團aespa人氣旺 Karina擁有1703萬粉絲
Karina在韓國人氣高，一舉手一投足都受到歡迎，她也多次透露自己很愛棒球，很期待開球，儘管球賽可能因雨取消，她還是排除萬難到球場開球。
Karina擁有精緻五官及窈窕身材，如同電腦特效一般完美，號稱是「真人AI」，而實際到球場，她也可以輕鬆讓球迷拿起手機瘋拍，可見人氣不凡。
根據統計，Karina在IG擁有1703萬粉絲，而且她也是十分擁有高冷「殺氣」的酷酷女藝人，但他笑起來「可甜可鹹」，也讓粉絲融化。
只見一頭黑髮飄逸的Karina沉穩走上投手丘，簡單致詞後，她跟大家打招呼，並從吉祥物手中接過手套與球，然後就俐落地朝左打者投出完美內角球，就連坐在休息區的球員們都對Karina的球感到驚訝，自信的她也鼓掌接受滿場歡呼。
不少球迷直呼：「太美了」、「勝利女神」、「美到不像話」、「我愛你」等留言，也忍不住隱藏對她的愛慕。而其實Karina會到球場是因為代言的酒類上市宣傳，他也不忘了宣傳自家團體的新專輯，希望球迷支持。