Dan Hurley為何放棄6.1億拒絕湖人？知情人士：這工作是燙手山芋

我是廣告 請繼續往下閱讀
Hurley在評選中壓過JJ Redick等一眾競爭者，幾乎就要成為湖人新任主帥，但最終他婉拒了湖人球團開出的6年約7000萬美元報價，而是選擇了康乃狄克大學給出的6年約5000萬美元續約合約。
根據此前報導的說法，51歲的Hurley戰術涵養高、善於開發球員潛力，他也一直都渴望能執教NBA球隊，在更大的舞台上一展長才。因此他選擇拒絕NBA豪門湖人給出的機會，外界自然是感到有些意外，但聯盟內部知情的人卻認為他做出了正確的決定。
湖人主帥被視為燙手山芋 錢少、地位低
CBS記者Matt Norlander訪問了一位在NBA之中擁有廣大人脈的消息人士，後者直言湖人總教練職務根本是燙手山芋，「這份工作（湖人主帥）非常糟糕。任何在NBA工作的人都意識到了這一點。」
「這不是一份理想的工作，球隊缺乏充足的資金，管理層沒有能力證明他們可以建立一支強隊。展望未來，由於新版勞資協議，他們無法同時擁有3名超級球星。如果不看LeBron James和Anthony Davis，這支球隊的陣容簡直一團糟。 」
Norlander也指出，與其他球隊相比，湖人總教練的地位低微，「在與超過30人談過後，有些人認為如果Hurley接受湖人邀約、離開康大，那他就是個傻瓜，另一些人則認為他在1-3年後，有機會執教NBA新球隊。這30人中，有6成的人認為他應該留在康大。 」