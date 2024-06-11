西南風挾水氣「午後炸雷雨」！未來4天雨區出爐 整週又濕又熱
中央氣象署指出，本週受西南風影響，一直到週末仍處於不穩定的環境，尤其午後雷陣雨的範圍較廣，提醒民眾上午外出要準備好雨具，而臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，6月下旬太平洋高壓強勢西伸，台灣正式進入夏天的訊號！
記者張志浩／綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，端午連假期間的天氣比預期還要好一些，而今（11）日開始，西南風會帶來更多水氣，南部要留意全天不定時短暫雷陣雨，中部多雲時晴偶陣雨，北部及東部則有午後雷陣雨，天氣變得較不穩定，也相當悶熱。
氣象署也說明，未來一週的降雨，大致是夜晚、清晨雨勢以沿海為主，白天開始逐漸往內陸、山區發展，因此要特別提醒中南部民眾，上午外出要特別留意雨勢，午後則是全台都可能有雷雨，下班也要記得將雨具準備好，尤其午後雷雨常來得又快又急，容易造成溪水暴漲，若要前往山區、溪谷也要特別注意天氣轉變。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到，類似天氣維持至週末後，6月下旬太平洋高壓強勢西伸，台灣正式進入夏天的訊號。氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也表示「台灣的梅雨季已經結束，預期天氣將暉越來越炎熱。」