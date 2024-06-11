深田詠美比基尼火辣熱舞！蜜桃臀真面目現形　詭異形狀嚇壞粉絲

歐陽娜娜海邊曬兇猛身材！雙人倒影藏玄機　粉絲瘋猜：是男友

▲歐陽娜娜曬出去海邊的清涼照，火辣身材成為關注焦點，其中一張倒影照更是引發粉絲瘋猜她是否名花有主。（圖／歐陽娜娜IG）
▲歐陽娜娜曬出去海邊的清涼照，火辣身材成為關注焦點，其中一張倒影照更是引發粉絲瘋猜她是否名花有主。（圖／歐陽娜娜IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

23歲女星歐陽娜娜近來在中國積極發展，才華洋溢的她先前才從美國伯克利音樂學院提早畢業，舉行畢業演奏會，卻爆出只拿文憑，沒有拿學位，然而爭議並沒有影響她，在工作、生活忙碌之餘，歐陽娜娜仍不時會在社群平台上分享日常美照，日前她曬出去海邊的清涼照，火辣身材成為關注焦點，其中一張倒影照更是引發粉絲瘋猜她是否名花有主。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲藝人歐陽娜娜在今年5月從美國伯克利音樂學院正式畢業，脫離了學生的身分之後，她在近期也換了新髮色，吸引不少網友關注。（圖／歐陽娜娜IG）
▲藝人歐陽娜娜在今年5月從美國伯克利音樂學院正式畢業，卻爆出只拿文憑，沒有拿學位。（圖／歐陽娜娜IG）
歐陽娜娜5日在IG上一連上傳多張泳裝辣照，畫面中能看到她身穿黑色比基尼，搭配低胸棕色小可愛，對著鏡頭露出燦爛笑容，充滿夏日青春氣息，她纖細白皙的好身材更是展露無遺，露出一雙大長腿，其中一張和朋友一起向前奔跑的照片，她的身體微微前傾，豐滿上圍更是呼之欲出。

歐陽娜娜一向給人清純形象，凹凸有致的好身材立刻引來網友熱烈討論，吸引超過14萬人朝聖，就連妹妹歐陽娣娣都留言直呼：「So hottt my sis（太辣了姐妹）」，不少網友表示，「寶寶好漂亮！」、「歐陽辣辣！」、「這大長腿」、「娜娜越來越性感了」、「今天又美美美啦。」

▲歐陽娜娜近來除了在外型上有所改變，她近日更在社群上曬出海灘泳裝照，罕見在鏡頭前大方展露火辣體態。（圖／歐陽娜娜IG）
▲歐陽娜娜身穿黑色比基尼，搭配低胸棕色小可愛，對著鏡頭露出燦爛笑容。（圖／歐陽娜娜IG）
▲
▲其中一張照片是歐陽娜娜和同行友人的倒影，除了她以外，另一個人疑似是男性。（圖／歐陽娜娜IG）
然而有眼尖網友發現，其中一張照片是歐陽娜娜和同行友人的倒影，除了她以外，另一個人疑似是男性，立刻引發瘋猜，「是男朋友？不露臉很可疑。」事實上，歐陽娜娜先前才曬出拉大提琴的氣質美照，靜動皆宜的才女形象深植人心，可甜可辣的百變風格也為她圈了大批粉絲。

▲
▲歐陽娜娜先前才曬出拉大提琴的氣質美照，靜動皆宜的才女形象深植人心。（圖／歐陽娜娜IG）

歐陽娜娜畢業大解放！罕見曬泳裝照露美腿　粉絲嗨翻：美人魚上岸

歐陽娜娜高喊「台獨死路一條」！歐陽龍反共言論遭挖：投機份子

歐陽娜娜認伯克利沒學位！不甩才女人設翻車　狂曬畢業照打臉酸民

歐陽娜娜伯克利念6年「只拿文憑沒學位」！親曝真相：是我的選擇

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載