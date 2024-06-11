歐陽娜娜海邊曬兇猛身材！雙人倒影藏玄機 粉絲瘋猜：是男友
23歲女星歐陽娜娜近來在中國積極發展，才華洋溢的她先前才從美國伯克利音樂學院提早畢業，舉行畢業演奏會，卻爆出只拿文憑，沒有拿學位，然而爭議並沒有影響她，在工作、生活忙碌之餘，歐陽娜娜仍不時會在社群平台上分享日常美照，日前她曬出去海邊的清涼照，火辣身材成為關注焦點，其中一張倒影照更是引發粉絲瘋猜她是否名花有主。
記者吳昕蓓／綜合報導
歐陽娜娜5日在IG上一連上傳多張泳裝辣照，畫面中能看到她身穿黑色比基尼，搭配低胸棕色小可愛，對著鏡頭露出燦爛笑容，充滿夏日青春氣息，她纖細白皙的好身材更是展露無遺，露出一雙大長腿，其中一張和朋友一起向前奔跑的照片，她的身體微微前傾，豐滿上圍更是呼之欲出。
歐陽娜娜一向給人清純形象，凹凸有致的好身材立刻引來網友熱烈討論，吸引超過14萬人朝聖，就連妹妹歐陽娣娣都留言直呼：「So hottt my sis（太辣了姐妹）」，不少網友表示，「寶寶好漂亮！」、「歐陽辣辣！」、「這大長腿」、「娜娜越來越性感了」、「今天又美美美啦。」
然而有眼尖網友發現，其中一張照片是歐陽娜娜和同行友人的倒影，除了她以外，另一個人疑似是男性，立刻引發瘋猜，「是男朋友？不露臉很可疑。」事實上，歐陽娜娜先前才曬出拉大提琴的氣質美照，靜動皆宜的才女形象深植人心，可甜可辣的百變風格也為她圈了大批粉絲。