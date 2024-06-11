體諒小英沒逛書店自由　柯建銘買百本書只挑「這本」送出

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柯建銘說，最後想到蔡任何想看的書，在網路上都買得到，最後只送了一本《青島東路三號》，是自己現今辦公室與不義遺址，也是青鳥活動起始點。
柯建銘也表示，每逢佳節倍思親，自己認識蔡英文近30年，是長期一直互動、成長，共同為台灣打拼。1993國會全面改選，他因民進黨提名，在新竹參選立委，初試啼聲，就第一高票當選，從那一刻開始，我知道小城的牙醫何德何能，有此歷史際遇，當然是黨提名的關係，絕要有飲水思源之初衷，捍衛台灣價值。
柯建銘說，在1994年，台灣加GATT／WTO前身，開啟與蔡英文30年親密戰友，共同為台灣奮鬥。在1993年進入立院到2001年，ㄧ直在經濟委員會。1994年台灣為加入GATT，關稅暨貿易總協定，即WTO前身。時任辦公室主任何佩珊（現為勞動部長）建議成立立法院台灣加入關稅暨貿易總協定「民間諮詢委員會」。分工業、農業、服務業三組，邀請時任教授的蔡英文，擔任總顧問。
柯建銘表示，蔡英文時任政大國際貿易法教授，在李登輝政府，台灣入關談判總顧問。1994年與蔡素昧平生，初次見面，她卻滿口答應、相挺，印象中是位超級熱忱學者，有教無類，不厭其煩。當年他三組共開了50場以上公聽會，與她的領域有關的部份，全部出席，讓他受益良多，馬上專業上身。
柯建銘指出，陳水扁擔任總統執政8年，蔡英文擔任陸委會主委，後為不分區立委，也到新竹為他競選站台。之後擔任前院長蘇貞昌的副手、黨主席、總統8年。
柯建銘說，從1994也許不經意答應他的請求，首次踏入立院參加公聽會，ㄧ直到今天，卻成為他與所有民進黨同志中，認識最久也併肩作戰最久，而未來也會繼續為台灣努力的「永遠戰友」。
柯建銘更回憶，每次中常會都坐在黨主席蔡英文旁邊，在主席致詞後，換黨團總召報告，從2008到2024除蘇貞昌一任2年及卓榮泰2019短暫任主席外共13年多，她是每周三坐隔壁的同班同學。感謝她能忍受自己全身煙味，談起這裡，兩人不禁莞爾而笑。
柯建銘，2年前，蔡不只一次提起「要把好的國家交給下任總統」，事實上不管從經濟成長率、國家財政、轉型正義、出口產值、股市，前總統蔡英文都做到了，但2024選後國會不過半，造成今日史上最大困境與亂局，很是遺憾。
柯建銘也透露，蔡英文在言談中，很容易領受她對時局的擔憂及國家內部高度對峙，聆聽中知道，還持續關心台灣民主，希望「國家走在對的路上」。並有三點提示及叮嚀，首先，黨內同志不分派系，要堅定支持總統賴清德領導；第二，黨團同仁要高度團結，共同承擔責任，與行政院長卓榮泰並肩作戰；第三，加強深化與公民團體、與社會及年輕人的對話與合作。如此才能迎戰藍白不理性行為，讓台灣往前走，現在是關鍵時刻。
柯建銘說，與蔡英文在敦南寓所談話中有笑聲、有嚴肅、很自然，無上對下關係，也無反質詢，火花交錯於端午時分，最後留下書一本、花ㄧ束與茶葉ㄧ盒離開。