中國籍快艇直闖淡水河口 海委會曝陸男「經歷特殊」：曾當過海軍
北部海域9日發生陸籍快艇直衝淡水河口進入淡水漁人碼頭的事件，該船進入淡水河後，並於淡水渡船碼頭與交通船發生擦撞，經業者報案後海巡署才攔截逮人。該船若未經攔截，恐已衝過關渡大橋，讓首都中樞衛戍安全拉警報。海委會今（11）日表示，駕駛快艇的中國籍男子「經歷特殊」，曾在解放軍海軍服役，而且曾擔任過艦艇的艇長。
記者呂炯昌／台北報導
行政院長卓榮泰今日赴立院施政報告，並備詢。媒體關切中國籍男子駕快艇直衝淡水河口事件，是直接從對岸過來，還是有大船接應？海委會主委管碧玲表示，目前偵查比較傾向於直航，用這樣的小船更有利於中國測試直接航行過來的可行性如何，從這艘船的通信系統所看到的照片、離港的時間、海峽中線的時間，相較來講是符合的，另外從用油的狀況，相差54海浬的狀況來講，用油狀況與拍錄的照片也是符合的。
管碧玲說，這個人把航儀紀錄都刪除，只剩下1、2個點，從未刪除的點，與他所拍的照片來看，從速度、距離、用油來看，直航是比較可能的方向，但是也不排除其他的可能。
媒體詢問這次案例是在測試嗎？管碧玲說，不排除這是一種測試，從過去一年18個偷渡的案例說詞都是一樣，都說是嚮往自由、要投奔自由，過去案例比較像是臨時找到的人做的事，這次的人比較斯文、衣著比較體面，而且經歷比較特殊，國安系統會來仔細介入偵查。
媒體追問，經歷比較特殊，是什麼樣的經歷？管碧玲說，該男子曾作過海軍，而且曾擔任過艦艇的艇長。