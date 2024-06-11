開工4大超商通路「咖啡買一送一」最優惠！7-11、全家第二杯半價

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超商7-11的OPENPOINT行動隨時取，即日起至6月12日「指定咖啡飲品買6送3」，優惠品項包括濃萃美式每組300元（限量10萬組）、濃萃拿鐵每組360元（限量10萬組）、黑糖珍珠撞奶每組360元（限量5萬組）、一顆檸檬青茶／紅茶每組360元（限量5萬組）、冰燕麥奶茶／大杯冰燕麥拿鐵／冰黑糖珍珠燕麥奶每組450元（限量5萬組）。
而7-11門市也預告將於明天6月12日至6月25日推出「水果特大咖」優惠活動，包括香橙果纖風味氣泡咖啡、西西里風檸檬氣泡咖啡，CITY CAFE特大杯系列可享「第二杯半價」。
📌全家Let's Café「任選第二杯半價」
全家便利商店即日起至6月25日，Let's Café經典系列（含特濃）可享「任選第二杯半價」。
📌OKmart大杯莊園級美式、拿鐵都「買2送1」
OK超商迎接開工，大杯莊園級美式、拿鐵都「買2送1」，購買大杯莊園級美式/拿鐵，不限冰熱同品項「買2送1」，相當於美式特價30元（原價45元）、拿鐵特價37元（原價55元）。
📌萊爾富特濃咖啡49元！APP整買零取優惠
萊爾富升級Hi Café特濃咖啡系列配方，即日起至6月25日「特濃美式」、「特濃拿鐵」皆可享「單件特價49元」優惠；同時，門市「來送禮」與Hi-Life VIP APP「整買零取」雙雙祭出咖啡優惠，Hi café大杯美式21杯或大杯拿鐵16杯組合優惠價620元，換算下來美式30元有找、拿鐵不到39元就有得喝。
📌全聯福利中心拿鐵、美式「買一送一」
迎接開工，全聯福利中心拿鐵、美式咖啡都「買一送一」。
📌小北百貨：6月11日一日限定美式咖啡、拿鐵同品項「買一送一」
小北百貨今6月11日單日限定「咖啡開工限定優惠」，現煮美式咖啡、拿鐵同品項「買一送一」，美式一杯最低只要23元、拿鐵最便宜則是28元就開喝。
📌美廉社「買5送5」再送衛生紙
美廉社迎接開工祭出咖啡優惠大放送，大杯濃萃系列「買5送5」，還再送衛生紙。