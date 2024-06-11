花樣「千層蛋塔」大爆紅！吳寶春、陳耀訓都開賣　全台22店家一覽

📍吳寶春麥方店
「浪花千層蛋塔」6月初上市，塔皮由法國T65小麥麵粉和法國布列塔尼奶油片製成麵糰，經過反覆壓延出16層酥皮，內餡則是加入法國鮮奶油、北海道煉奶及蛋黃液。每天限量供應，單筆購買10顆。
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台北信義旗艦店：臺北市信義區信義路五段124、126號1F。電話：02-2723-5520
台北遠百信義 A13：臺北市信義區松仁路58號B3。電話：02-2723-5520
板橋大遠百店：新北市板橋區新站路28號。電話：02-7705-4168
台中劇院店：臺中市西屯區市政北二路18號。電話：04-2258-9593
台中高鐵店：臺中市烏日區站區二路8號。電話：04-2258-9593
高雄巨蛋店：高雄市左營區博愛二路777號B1。電話：07-335-9593
左營高鐵店：高雄市左營區高鐵路105號2F。電話：07-335-9593
高雄旗艦店：高雄市苓雅區四維三路19號。電話：07-335-9593
📍陳耀訓．麵包埠
布蕾千層酥每天中午12點出爐，但每人限定只能購買4個。
店家資訊
地址：台北市松山區敦化北路244巷51號
電話： 02-2718-2728
📍Libreadry巢屋
義式蛋塔採用法國蒙太古AOP發酵奶油以及日本中沢奶霜等原物料，如雲朵花般、三十六階層次的酥脆塔皮。
店家資訊
地址：台北市大安區仁愛路四段345巷4弄28號
電話：02-8771-0339
📍莎士比亞烘焙坊
由世界麵包冠軍王鵬傑執掌，推出的義式蛋塔是與Libreadry巢屋共同研發出，因此是同樣的配方，3家門市限量推出。 另外也在高雄夢時代B1推出快閃店，名為花邊千層義式蛋塔，活動到7月4日。
店家資訊
莎士比亞烘焙坊光華店：高雄市苓雅區光華一路148-72號。電話：07-223-1156
莎士比亞烘焙坊美術店：高雄市鼓山區美術東二路51號。電話：07-586-7256
莎士比亞烘焙坊文山店：高雄市鳳山區文龍路20號1A。電話：07-777-7942
📍Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊
「可頌蛋塔」選用大武山牧場的AA級雞蛋來製作，每天11點30分在門市販售，但每人限購4顆，而且無法預先保留。
店家資訊
地址：台北市大安區仁愛路四段300巷20弄11號1樓
電話：02-878-8332
📍COMEME
原為台中甜點店，今年北上進駐信義新光三越A11，並推出新品「千層可頌蛋塔」，購買方式分為上午11:30、下午18:00兩場次，每日限量生產。
店家資訊
地址：台北市信義區松壽路11號B2
電話：無
📍胖菓子
花花千層蛋塔標榜使用法國T55冠軍專用麵粉，塔皮運用折疊手法將麵團折出12層的分明層次，並保留法國萊思克奶油的香味；內餡還使用法國愛樂薇鮮奶油、香草莢等製成。
店家資訊
地址：桃園市中壢區力行北街52號
電話：03-466-7020
📍奧瑪烘焙
是高雄首家推出千層可頌蛋塔的店家，號稱選用日本鑽石低筋麵粉及法國T55麵粉，讓烤出來的塔皮更酥脆，尾韻再帶點小麥清香。蛋塔每天下午14:00後限時限量推出，目前每人限購6顆。
店家資訊
奧瑪烘焙重愛門市旗艦店 地址：高雄市左營區重愛路221號。電話：07-341-0261
奧瑪烘焙明仁門市 地址：高雄市三民區明仁路23號1樓。電話：07-345-7706
奧瑪烘焙武廟門市 地址：高雄市苓雅區武廟路131號。電話：07-722-0981
📍來溢園
發源自屏東林邊的在地傳統麵包店，千層蛋塔標榜內餡使用法國飛雪片狀奶油、日本NIPPN麵粉、北海道十勝四葉鮮乳等製作。
店家資訊
來溢園烘焙屋 林邊店 地址：屏東縣林邊鄉中山路106-1號。電話：08-875-6155
來溢園烘焙屋林園店 地址：高雄市林園區林園北路184號。電話：07-643-1978
來溢園烘焙屋南州店 地址：屏東縣南州鄉三民路96號。電話：08-864-6900