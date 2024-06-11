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大谷翔平將缺席日本海外開幕戰？日媒爆：道奇要連2年出賽有難度

▲效力洛杉磯道奇的日籍球星大谷翔平，有望在2025年的海外開幕戰回到日本出賽，不過近日有媒體報導指出，這項消息可能難以成真。（圖／NOWnews資料照）
▲效力洛杉磯道奇的日籍球星大谷翔平，有望在2025年的海外開幕戰回到日本出賽，不過近日有媒體報導指出，這項消息可能難以成真。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

大谷翔平將缺席日本海外開幕戰？根據美國媒體《今日美國》在今年3月的報導指出，美國職棒大聯盟2025年將在日本東京巨蛋舉辦海外開幕賽，並且對戰組合可能將是洛杉磯道奇隊對上芝加哥小熊隊，2隊分別有日籍球星大谷翔平、強投山本由伸和鈴木誠也、今永昇太等人的道奇隊。不過日本媒體近日透露，球迷想看到大谷翔平出現在東京巨蛋恐怕有難度，原因在於歷史上從來沒有球隊連續2年參加海外開幕戰，另外，也有不少美國粉絲表態，希望道奇能在美國當地舉辦開幕戰

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大谷出席開幕戰　席捲首爾掀熱潮

2024年的大聯盟海外開幕戰，在今年3月曾掀起一股熱潮，當時舉辦在南韓首都首爾，由道奇隊交手聖地牙哥教士，道奇陣中有「二刀流」巨星大谷翔平及強投山本由伸，而教士則有資深強投達比修有。此外，大谷翔平在賽前曝光自己已婚的訊息，和妻子田中真美子的互動，也創造了另一股熱潮

據相關報導指出，舉辦在高尺巨蛋的海外開幕戰，門票日前一開賣，吸引超過2萬名粉絲瘋搶，導致購票系統大當機，甚至有黃牛票的價格一張被炒到3000美元（約合9.7萬元新台幣），是原本票價的5倍。

▲大谷翔平跟隨洛杉磯道奇遠征首爾，進行海外開幕戰，韓國媒體認為能夠成功吸金，跟大谷翔平出賽有關。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平跟隨洛杉磯道奇遠征首爾，進行海外開幕戰，韓國媒體認為能夠成功吸金，跟大谷翔平出賽有關。（圖／美聯社／達志影像）
海外開幕戰前進日本　道奇連年出戰有難度

就在2024年的海外開幕戰結束不久，就有美國媒體報導，2025年的開幕戰將在日本東京巨蛋進行，且時間預計為3月19日、20日，而對戰組合可能會是有不少日籍球星的道奇隊出戰小熊隊。

然而，日本媒體《體育日本》在今（11）日報導指出，日本球迷有可能將見不到大谷翔平出賽。另外，日職委員會成員榊原定征也透露：「如果可以看到道奇出戰小熊，那真的是太好了，不過我認為這是張空頭支票。

根據報導統計，過去在大聯盟的歷史上，從來沒有同1支球隊連續2年在海外舉行賽季揭幕戰，因為人們擔心長途的旅行和時差，可能會造成運動員的負擔。同時，道奇在美國當地的進場人數高居全聯盟第2，有不少球迷希望開幕戰能在美國主場舉行。以上種種，都是道奇可能難以出現在2025年日本海外開幕戰的原因，不過確切資訊仍須等到官方宣佈才能知曉。


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